Tenismenul spaniol va face parte din echipa europeană în cea de-a șaptea ediție a acestei competiții, care va avea loc la Uber Arena din Berlin, în perioada 20-22 septembrie.

"Sunt foarte fericit să joc la Cupa Laver în Berlin pentru echipa Europei. Am amintiri cu adevărat speciale legate de experiențele mele la Cupa Laver, inclusiv toate emoțiile trăite la Londra acum doi ani, jucând alături de Roger Federer pentru ultima dată", a declarat Nadal.

Rafael Nadal has been announced to compete at the Laver Cup later this year‼️

It will be the fourth time that the Spaniard has represented Team Europe in his career…https://t.co/HWbutqn0eZ