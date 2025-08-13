Venus Williams a fost invitată, la 45 de ani, să participe la al 24-lea US Open din carieră

Federaţia Americană de Tenis a anunţat miercuri wild-cardurile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără şi Venus Williams, în vârstă de 45 de ani.

Venus Williams (45 de ani, locul 654 WTA) urmează să participe la al 24-lea turneu US Open din carieră. Ea a câştigat de două ori titlul la New York, în 2000 şi 2001, iar anul acesta a revenit în circuit după o absenţă de peste un an.

Pentru Venus, US Open 2025 va fi primul turneu e Mare Şlem la care va juca, după înfrângerea din primul tur de la US Open 2023.

La ediţia din acest an a US Open, care va debuta la 24 august, au mai primit wild-card americancele Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman şi Alyssa Ahn, alături de Caroline Garcia (Franţa) şi Talia Gibson (Australia).

News.ro

