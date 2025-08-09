Novak Djokovic este considerat, până și la ora actuală, unul dintre cei mai puternici tenismeni din lume, atât din punct de vedere fizic, cât și în plan psihologic.

Începând cu anul 2016, „Nole” a început să colaboreze cu un „mental coach” spaniol, pe nume Pepe Imaz.

Novak Djokovic, „un om minunat”, spune antrenorul care îl ajută să devină mai puternic psihic

Acesta a declarat, într-un interviu acordat Europa Sur, detalii despre cum îl vede pe Novak Djokovic ca persoană atunci când sârbul e departe de fani, de critici și de camerele de luat vederi.

În contrast cu aparența impunătoare și vulcanică de pe terenul de tenis, Djokovic este un om mărinimos și deschis, în afara circuitului, menționează Pepe Imaz.

„Din experiența mea, Djokovic e o ființă umană minunată, iar oricine care ar avea șansa să îl descopere - în spatele feței sale de jucător, dincolo de modul în care mass-media îl portretizează, mai presus de performanțele sale în competiții - ar fi de acord cu asta.

Are o inimă mare, e sensibil, empatic și generos peste măsură. E deschis față de toată lumea și iubește să învețe lucruri noi,” a spus Pepe Imaz pentru sursa precizată.