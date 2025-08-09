GALERIE FOTO Un antrenor spaniol a afirmat ce lumea doar bănuia despre Djokovic: cum e sârbul ca persoană, în afara tenisului

Un antrenor spaniol a afirmat ce lumea doar bănuia despre Djokovic: cum e s&acirc;rbul ca persoană, &icirc;n afara tenisului Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, descris amănunțit de spaniolul Pepe Imaz.

TAGS:
Novak DjokovicTenis ATPmental coach
Din articol

Novak Djokovic este considerat, până și la ora actuală, unul dintre cei mai puternici tenismeni din lume, atât din punct de vedere fizic, cât și în plan psihologic.

Începând cu anul 2016, „Nole” a început să colaboreze cu un „mental coach” spaniol, pe nume Pepe Imaz.

Novak Djokovic, „un om minunat”, spune antrenorul care îl ajută să devină mai puternic psihic

Acesta a declarat, într-un interviu acordat Europa Sur, detalii despre cum îl vede pe Novak Djokovic ca persoană atunci când sârbul e departe de fani, de critici și de camerele de luat vederi.

În contrast cu aparența impunătoare și vulcanică de pe terenul de tenis, Djokovic este un om mărinimos și deschis, în afara circuitului, menționează Pepe Imaz.

„Din experiența mea, Djokovic e o ființă umană minunată, iar oricine care ar avea șansa să îl descopere - în spatele feței sale de jucător, dincolo de modul în care mass-media îl portretizează, mai presus de performanțele sale în competiții - ar fi de acord cu asta.

Are o inimă mare, e sensibil, empatic și generos peste măsură. E deschis față de toată lumea și iubește să învețe lucruri noi,” a spus Pepe Imaz pentru sursa precizată.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic us open tur 2 2023 arthur ashe
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De ce are Djokovic nevoie de un „mental coach”

„Sportul e plăcut, dar, în plan personal plus un grad ridicat te competitivitate, poate deveni agresiv. De aceea trebuie muncit în plan mental pentru a te susține, a te înțelege și a te accepta.

Când nu suntem conștienți, ne criticăm, nu tolerăm greșeli și defecte, iar aceste momente sunt dureroase,” a completat Pepe Imaz, explicându-și parțial importanța în echipa lui Djokovic.

Novak Djokovic are în palmares douăzeci și patru de titluri de mare șlem, o medalie olimpică de aur, dar și patru sute douăzeci și opt de săptămâni petrecute ca număr unu ATP, un record absolut în istoria clasamentului mondial.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
ULTIMELE STIRI
Medalie de argint la Campionatul European pentru atleta de 17 ani Daria Vr&icirc;nceanu!
Medalie de argint la Campionatul European pentru atleta de 17 ani Daria Vrînceanu!
Veste proastă pentru un oraș mare din Rom&acirc;nia: Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani
Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani"
Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League!
Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League!
Reacția lui Cristi Chivu după revenirea spectaculoasă a lui Inter contra lui AS Monaco
Reacția lui Cristi Chivu după revenirea spectaculoasă a lui Inter contra lui AS Monaco
Mihai Teja, scurt și la obiect după eșecul cu Dinamo: &bdquo;Asta ne dorim&rdquo;
Mihai Teja, scurt și la obiect după eșecul cu Dinamo: „Asta ne dorim”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă &icirc;n 10 oameni și condusă cu 1-0 &icirc;n minutul 60, Inter a marcat gol după gol

Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă în 10 oameni și condusă cu 1-0 în minutul 60, Inter a marcat gol după gol

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: &Icirc;n seara asta a semnat

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: "În seara asta a semnat"

Au venit de 3 ori la București pentru el! Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Gigi Becali a confirmat la TV: Da! . Vestea uriașă primită de FCSB după thrillerul cu Drita

Gigi Becali a confirmat la TV: "Da!". Vestea uriașă primită de FCSB după thrillerul cu Drita

Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti &icirc;n FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie

Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti în FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie

CITESTE SI
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

stirileprotv Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!