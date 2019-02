EXCLUSIV | Decizia luata de Simona Halep dupa o saptamana petrecuta alaturi de belgianul Van Cleemput! Ce hotarare a luat in privinta colaborarii

Simona Halep s-a antrenat o saptamana avandu-l alaturi pe belgianul Thierry Van Cleemput!

Thierry Van Cleemput este noul antrenor al Simonei Halep si ii va fi alaturi la urmatoarele turnee! Surse apropiate fostului numar 1 mondial noteaza ca cei doi au cazut de acord in privinta unei colaborari, dupa ce au petrecut ultima saptamana impreuna! Van Cleemput i-a fost alaturi Simonei la ultimele antrenamente. El a sosit in Romania si a discutat in profunzime detaliile colaborarii si rolul sau in stafful din care mai fac parte Teo Cercel si Andrei Cristofor.

Thierry Van Cleemput a fost propus de Darren Cahill. El l-a pregatit ultima data pe David Goffin.

Simona Halep are in fata meciurile de la FedCup, din cadrul intalnirii Romania - Cehia, pentru ca mai apoi sa urmeze turneul de la Doha (Qatar).