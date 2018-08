US OPEN 2018 | Horia Tecau si-a surprins fanii! Gestul campionului en-titre inainte de ultimul turneu de Grand Slam al anului

Horia Tecau i-a surprins pe fani la US Open.

Horia Tecau, campionul en-titre de la US Open, a facut un gest frumos si a donat la New York sute de exemplare ale cartii lui, “Viata in ritm de tenis”, editia in limba engleza, cu autograful sau.

Constanteanul a oferit carti copiilor aflati la Flushing Meadows pentru “Kids Day”. In afara cadourilor pe care Horia le-a facut la US Open, romanul a facut o multime de fotografii cu fanii.

Site-ul turneului US Open a remarcat ca Horia este ambasador UNICEF, iar romanul a facut cateva declaratii in cadrul evenimentului.

“Mi-am dorit sa impartasesc toate lectiile pe care eu le-am invatat de-a lungul carierei mele, caci tenisul m-a ajutat sa invat multe, nu numai ca sportive, dar si ca om. Mi-am dorit sa le arat ce pot sa invete practicand sportul. Trebuie sa fim alaturi de copii atunci cand au nevoie de sprijin. Sportul si tenisul in special au avut mereu modele, atat pe teren, cat si in afara lui. Eu ma simt inspirit de Federer, Nadal, Murray si Djokovic. Toti au fundatii, se implica si ofera tenisului ce au primit si ei la randul lor”, a spus Horia.