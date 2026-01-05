Fost număr 1 ATP, Evgeni Kafelnikov crede că e în măsură să speculeze referitor la ce s-a putut întâmpla între Alcaraz și Ferrero, în finalul acestui an.

Din cauza unor neînțelegeri contractuale, colaborarea cea mai convingătoare din circuitul ATP a luat sfârșit, iar tenismenul din Murcia lucrează acum cu interimarul Samuel Lopez pentru a pregăti ediția 2026 a Openului Australian.

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a stârnit o sumedenie de conversații, după ce a oprit brusc colaborarea de șapte ani cu Juan Carlos Ferrero .

Kafelnikov crede că Alcaraz ar fi fost „dificil” în ultima perioadă

Într-un interviu acordat Clay, fostul jucător de tenis din Federația Rusă nu a îndrăznit să chestioneze profesionalismul lui Juan Carlos Ferrero și a indicat că este de părere că Alcaraz ar fi fost factorul problematic care a condus la acest final neașteptat.

„Întotdeauna e ușor să vorbești din afară, când nu știi exact ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise.

Știind că Juan Carlos e extrem de profesionist - a fost la fel și ca jucător -, sunt sigur că își dorește ce e mai bun din partea jucătorilor săi. Standardele sale sunt foarte înalte.

Probabil, Carlos fiind spaniol, foarte tânăr și atras de toate tentațiile din afara terenului, care vin împreună cu succesul, a fost foarte dificil, în ultima perioadă.

E de înțeles, are 22 de ani, toate fetele sunt pe urmele lui, e faimos și așa mai departe. Nimeni nu poate să reziste la toate aceste lucruri, la o vârstă atât de mică.

Juan Carlos probabil că a văzut toate astea și a încercat să separe munca de gălăgia din afară. Cred că acolo a intervenit o coliziune, cel puțin așa văd eu,” suspectează Kafelnikov.

Carlos Alcaraz a numit 2025 drept „cel mai bun sezon al carierei sale”, de până în prezent.

71 de victorii a semnat ibericul, în 80 de partide oficiale, câștigând și două titluri de mare șlem, la Roland Garros și US Open.

