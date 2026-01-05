GALERIE FOTO Un fost număr 1 ATP crede că Alcaraz are probleme cu femeile: la ce s-a referit

Un fost număr 1 ATP crede că Alcaraz are probleme cu femeile: la ce s-a referit Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz, suspectat de comportament problematic în raport cu Juan Carlos Ferrero.

TAGS:
Carlos AlcarazJuan Carlos FerreroKafelnikovnumar 1 ATP
Din articol

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a stârnit o sumedenie de conversații, după ce a oprit brusc colaborarea de șapte ani cu Juan Carlos Ferrero.

Un fost număr 1 ATP crede că Alcaraz a fost ajuns din urmă de faimă

Din cauza unor neînțelegeri contractuale, colaborarea cea mai convingătoare din circuitul ATP a luat sfârșit, iar tenismenul din Murcia lucrează acum cu interimarul Samuel Lopez pentru a pregăti ediția 2026 a Openului Australian.

Fost număr 1 ATP, Evgeni Kafelnikov crede că e în măsură să speculeze referitor la ce s-a putut întâmpla între Alcaraz și Ferrero, în finalul acestui an.

Carlos Alcaraz

  • Alcaraz ferrero 7
×
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Kafelnikov crede că Alcaraz ar fi fost „dificil” în ultima perioadă

Într-un interviu acordat Clay, fostul jucător de tenis din Federația Rusă nu a îndrăznit să chestioneze profesionalismul lui Juan Carlos Ferrero și a indicat că este de părere că Alcaraz ar fi fost factorul problematic care a condus la acest final neașteptat.

„Întotdeauna e ușor să vorbești din afară, când nu știi exact ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise.

Știind că Juan Carlos e extrem de profesionist - a fost la fel și ca jucător -, sunt sigur că își dorește ce e mai bun din partea jucătorilor săi. Standardele sale sunt foarte înalte.

Probabil, Carlos fiind spaniol, foarte tânăr și atras de toate tentațiile din afara terenului, care vin împreună cu succesul, a fost foarte dificil, în ultima perioadă.

E de înțeles, are 22 de ani, toate fetele sunt pe urmele lui, e faimos și așa mai departe. Nimeni nu poate să reziste la toate aceste lucruri, la o vârstă atât de mică.

Juan Carlos probabil că a văzut toate astea și a încercat să separe munca de gălăgia din afară. Cred că acolo a intervenit o coliziune, cel puțin așa văd eu,” suspectează Kafelnikov.

Carlos Alcaraz a numit 2025 drept „cel mai bun sezon al carierei sale”, de până în prezent.

71 de victorii a semnat ibericul, în 80 de partide oficiale, câștigând și două titluri de mare șlem, la Roland Garros și US Open.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Eurostat: Rom&acirc;nia are cea mai mare diasporă din UE. C&acirc;ți rom&acirc;ni și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
ULTIMELE STIRI
Dezvăluire incredibilă: ce sumă a putut refuza Varga pentru Louis Munteanu, &icirc;n vară!
Dezvăluire incredibilă: ce sumă a putut refuza Varga pentru Louis Munteanu, în vară!
Se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;n circuitul WTA: ce au decis Sabalenka și Badosa, la &icirc;nceputul noului an
Se întâmplă în circuitul WTA: ce au decis Sabalenka și Badosa, la începutul noului an
Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n
Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român
Echipa care insistă pentru Drăgușin: &bdquo;Conducerea lucrează de zor&ldquo;
Echipa care insistă pentru Drăgușin: „Conducerea lucrează de zor“
Chelsea a &icirc;nceput negocierile cu noul antrenor! Un italian de 36 de ani este favorit pentru a-l &icirc;nlocui pe Maresca
Chelsea a început negocierile cu noul antrenor! Un italian de 36 de ani este favorit pentru a-l înlocui pe Maresca
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!”

I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Culisele plecării atacantului de la FCSB: &bdquo;Mi-a spus Gigi &icirc;n vară că nu mă mai vrea&rdquo;

Culisele plecării atacantului de la FCSB: „Mi-a spus Gigi în vară că nu mă mai vrea”

Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: &bdquo;&Icirc;ncep&acirc;nd de m&acirc;ine...&rdquo;

Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: „Începând de mâine...”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Gata! Pleacă de la FCSB și se alătura unei adversare din Superliga

Gata! Pleacă de la FCSB și se alătura unei adversare din Superliga



Recomandarile redactiei
Dezvăluire incredibilă: ce sumă a putut refuza Varga pentru Louis Munteanu, &icirc;n vară!
Dezvăluire incredibilă: ce sumă a putut refuza Varga pentru Louis Munteanu, în vară!
Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n
Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român
Echipa care insistă pentru Drăgușin: &bdquo;Conducerea lucrează de zor&ldquo;
Echipa care insistă pentru Drăgușin: „Conducerea lucrează de zor“
Se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;n circuitul WTA: ce au decis Sabalenka și Badosa, la &icirc;nceputul noului an
Se întâmplă în circuitul WTA: ce au decis Sabalenka și Badosa, la începutul noului an
&bdquo;Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?&rdquo; Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
Alte subiecte de interes
După ce a c&acirc;știgat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a pl&acirc;ns &icirc;n direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
&bdquo;Acum sufăr.&rdquo; Carlos &bdquo;Grinch&rdquo; Alcaraz i-a stricat Crăciunul lui Ferrero, care a spus tot ce avea pe suflet
„Acum sufăr.” Carlos „Grinch” Alcaraz i-a stricat Crăciunul lui Ferrero, care a spus tot ce avea pe suflet
Detaliul care pătează reputația lui Alcaraz, după despărțirea de Ferrero
Detaliul care pătează reputația lui Alcaraz, după despărțirea de Ferrero
Novak Djokovic, lovit mișelește de adversar, la Roma: numărul 1 ATP a reacționat pe măsură
Novak Djokovic, lovit mișelește de adversar, la Roma: numărul 1 ATP a reacționat pe măsură
O nouă zi, o nouă pagină ruptă din cartea de istorie. Lista premierelor reușite de Carlos Alcaraz &icirc;n tenis, la doar 19 ani
O nouă zi, o nouă pagină ruptă din cartea de istorie. Lista premierelor reușite de Carlos Alcaraz în tenis, la doar 19 ani
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!