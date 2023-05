Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) este sfertfinalist al ediției 2023 a Mastersului itailan, dar victoria obținută în detrimentul britanicului Cameron Norrie (27 de ani, 13 ATP) a venit la pachet cu o doză neprevăzută de tensiune.

Numărul 1 ATP l-a depășit pe semifinalistul Wimbledon 2022, scor 6-3, 6-4, după 88 de minute de joc. Lumea tenisului a vorbit însă mai mult despre un moment al meciului decât despre partidă, în general.

That moment at the net between Djokovic and Norrie: pic.twitter.com/2NKhxq1jcM