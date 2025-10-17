Italianul de 24 de ani și-a continuat seria incredibilă în fața legendei sârbe, ajungând la a șasea victorie consecutivă. La finalul partidei, fostul jucător francez Fabrice Santoro a tras o concluzie dură, care subliniază schimbarea de putere din circuitul masculin.



O superioritate evidentă



Sinner nu i-a dat nicio șansă lui Djokovic, la fel cum s-a întâmplat și în semifinalele de la Roland Garros și Wimbledon din acest an. Campionul italian a arătat o superioritate clară, fiind mai proaspăt din punct de vedere fizic și lovind mult mai puternic de pe fundul terenului. Ultima victorie a lui Nole în fața lui Jannik datează din finala Turneului Campionilor din 2023.



Comentând meciul, Fabrice Santoro a explicat de ce supremația lui Sinner și Alcaraz este acum inevitabilă.



"Încă de la primele puncte ne-am dat seama că va fi aproape imposibil pentru Novak să-l învingă pe Jannik. Legenda sârbă a avut un sezon uimitor, având în vedere că are 38 de ani, dar a fost din nou dominat de Sinner", a punctat Santoro.



Fostul tenismen a continuat pe un ton tăios: "Adevărul este acum clar pentru toată lumea: fie că e un Slam, un Masters 1000 sau un simplu demonstrativ, Sinner și Alcaraz sunt destinați să ajungă în finală".



În urma acestor rezultate, finala de la "Six Kings Slam" se va disputa, la fel ca anul trecut, între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

