„Six Kings Slam” se desfășoară în afara circuitului ATP, așadar scorul meciurilor directe între Jannik Sinner și Novak Djokovic rămâne 6-4, însă italianul a mai câștigat un meci - neoficial - contra jucătorului sârb.

În semifinalele turneului demonstrativ de la Riad, numărul 2 ATP l-a învins pe al cincilea jucător al clasamentului mondial, scor 6-4, 6-2.

Djokovic, cinci înfrângeri consecutive în fața lui Sinner, în meciurile oficiale

Fără victorie împotriva italianului Jannik Sinner din toamna anului 2023, când îl învingea în finala Turneului Campionilor de la Torino, Novak Djokovic a făcut o declarație hazlie, după încheierea semifinalei din Arabia Saudită.

„Iertați-mi limbajul, dar nu e niciodată plăcut când cineva te bate măr. Cu siguranță însă e uimitor că încă pot să joc la un nivel înalt și să fiu în top 5, top 10. E un sentiment frumos,” s-a pronunțat „Nole”, după eșecul cu Sinner.

„Nole” nu renunță: crede că mai poate să îi bată pe Sinner și Alcaraz

„Dacă ar putea cineva mai tânăr să îmi împrumute corpul său timp de un an... ar fi frumos. Dar, lăsând gluma la o parte, încă am motivația de a continua.

Știu că devine din ce în ce mai dificil să îi bat pe Jannik și pe Carlos, dar voi continua să îi provoc până se va întâmpla,” a adăugat Novak Djokovic, în același interviu, oferit pe teren.