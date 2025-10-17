VIDEO „Iertați-mi limbajul” Ce a putut să spună Djokovic după ce a pierdut iar în fața lui Sinner

&bdquo;Iertați-mi limbajul&rdquo; Ce a putut să spună Djokovic după ce a pierdut iar &icirc;n fața lui Sinner Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz vor mai juca o finală, chiar dacă nu într-un turneu ATP.

TAGS:
Novak DjokovicJannik SinnerSix Kings SlamTenis ATP
Din articol

Six Kings Slam” se desfășoară în afara circuitului ATP, așadar scorul meciurilor directe între Jannik Sinner și Novak Djokovic rămâne 6-4, însă italianul a mai câștigat un meci - neoficial - contra jucătorului sârb.

În semifinalele turneului demonstrativ de la Riad, numărul 2 ATP l-a învins pe al cincilea jucător al clasamentului mondial, scor 6-4, 6-2.

Djokovic, cinci înfrângeri consecutive în fața lui Sinner, în meciurile oficiale

Fără victorie împotriva italianului Jannik Sinner din toamna anului 2023, când îl învingea în finala Turneului Campionilor de la Torino, Novak Djokovic a făcut o declarație hazlie, după încheierea semifinalei din Arabia Saudită.

„Iertați-mi limbajul, dar nu e niciodată plăcut când cineva te bate măr. Cu siguranță însă e uimitor că încă pot să joc la un nivel înalt și să fiu în top 5, top 10. E un sentiment frumos,” s-a pronunțat „Nole”, după eșecul cu Sinner.

„Nole” nu renunță: crede că mai poate să îi bată pe Sinner și Alcaraz

„Dacă ar putea cineva mai tânăr să îmi împrumute corpul său timp de un an... ar fi frumos. Dar, lăsând gluma la o parte, încă am motivația de a continua.

Știu că devine din ce în ce mai dificil să îi bat pe Jannik și pe Carlos, dar voi continua să îi provoc până se va întâmpla,” a adăugat Novak Djokovic, în același interviu, oferit pe teren.

Carlos Alcaraz, același scor cu Taylor Fritz

Carlos Alcaraz a înregistrat același scor, 6-4, 6-2, în prima semifinală de la Riad.

Învinsul a fost americanul Taylor Fritz, care are doar o singură victorie, în cele cinci meciuri oficiale jucate în compania ibericului.

Taylor Fritz și Novak Djokovic vor disputa finala mică a turneului neoficial din Arabia Saudită, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 19:30, pe când Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor întâlni în marea finală, programată să înceapă după ora 21:00.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic riad 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
ULTIMELE STIRI
Cu ce echipă a semnat Sergio Romero, cel mai selecționat portar din istoria naționalei Argentinei
Cu ce echipă a semnat Sergio Romero, cel mai selecționat portar din istoria naționalei Argentinei
Ghinion teribil pentru Contra! Arabii explică ce &icirc;l așteaptă, &icirc;n Qatar: &bdquo;E grav!&ldquo;
Ghinion teribil pentru Contra! Arabii explică ce îl așteaptă, în Qatar: „E grav!“
Real Madrid l-a &icirc;ncărcat pe Mbappe cu o &rdquo;bestie&rdquo; de 100.000&euro;: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are &icirc;nsă permis!
Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Cu cine s-a luptat Chivu pentru postul de antrenor de la Inter: &rdquo;S-au aflat pe listă, dar Cristi a fost candidatul ideal&rdquo;
Cu cine s-a luptat Chivu pentru postul de antrenor de la Inter: ”S-au aflat pe listă, dar Cristi a fost candidatul ideal”
Dinamo și-a prezentat lotul feminin &icirc;naintea derby-ului cu Rapid! Maria Cimbru este mezina din Ștefan cel Mare
Dinamo și-a prezentat lotul feminin înaintea derby-ului cu Rapid! Maria Cimbru este mezina din Ștefan cel Mare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a sp&acirc;nzurat

Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a spânzurat

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Ne pare foarte rău

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Ne pare foarte rău"

Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: c&acirc;t a primit după ce a c&acirc;știgat litigiul cu Damac

Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: cât a primit după ce a câștigat litigiul cu Damac

Luka Modric revine la Real Madrid

Luka Modric revine la Real Madrid

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid



Recomandarile redactiei
Ghinion teribil pentru Contra! Arabii explică ce &icirc;l așteaptă, &icirc;n Qatar: &bdquo;E grav!&ldquo;
Ghinion teribil pentru Contra! Arabii explică ce îl așteaptă, în Qatar: „E grav!“
Real Madrid l-a &icirc;ncărcat pe Mbappe cu o &rdquo;bestie&rdquo; de 100.000&euro;: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are &icirc;nsă permis!
Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu &icirc;n doar două cuvinte
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu în doar două cuvinte
Cu ce echipă a semnat Sergio Romero, cel mai selecționat portar din istoria naționalei Argentinei
Cu ce echipă a semnat Sergio Romero, cel mai selecționat portar din istoria naționalei Argentinei
Scandal monstru &icirc;n Emirate cu Olăroiu și liderul naționalei, &icirc;n prim-plan: &bdquo;O rușine!&ldquo;
Scandal monstru în Emirate cu Olăroiu și liderul naționalei, în prim-plan: „O rușine!“
Alte subiecte de interes
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet &icirc;n țara lui! Novak Djokovic, primire istorică &icirc;n inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă &icirc;n Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad
Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă în Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad
&bdquo;V-aș minți dacă v-aș spune asta&rdquo; Jannik Sinner a făcut dezvăluirea momentului &icirc;n tenis, la Riad
„V-aș minți dacă v-aș spune asta” Jannik Sinner a făcut dezvăluirea momentului în tenis, la Riad
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
CITESTE SI
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu &icirc;nalte distincții

stirileprotv Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Trump face o dezvăluire despre Putin: &rdquo;Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele&rdquo;

stirileprotv Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

stirileprotv Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!