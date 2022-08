Românca a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de accidentări, și nu a mai reușit să revină la forma pe care a avut-o în urmă cu patru ani.

Pe lângă problemele medicale, jucătoarea de tenis a avut parte și de situații neplăcute la cluburile la care a fost legitimată, așa cum a povestit pentru gsp.ro.

"La CSA Steaua. Să nu confundăm cu cei de la FCSB, unde fac eu pregătire fizică și recuperare. Ei sunt foarte OK cu mine. Din păcate, nu există posibilitatea să fie și un club de tenis la ei.

De la CSA Steaua nu am recuperat nicio sumă. Nu am primit nici suma care era în contractul de atunci, promisiuni au fost și pentru alte contracte, dar n-au mai venit... După care am plecat la clubul Dinamo, unde am beneficiat de un contract pe o perioadă de 8 luni, dar din cauza accidentării pe care am suferit-o eu la finalul anului trecut la umăr, pe anul acesta mi s-a tăiat contractul. Sunt legitimată la clubul Dinamo, dar sunt liberă de contract din punctul lor de vedere...", a declarat Mihaela Buzărnescu.

Mihaela Buzărnescu a jucat accidentată la Wimbledon

Mihaela Buzărnescu (34 ani, 127 WTA) a fost eliminată din turul doi de la Wimbledon de Coco Gauff (18 ani, 12 WTA), 2-6, 3-6.

"Am fisură pe menisc și pe ligamentele colaterale. Am făcut multă recuperare, peste măsură, ca să pot să mă recuperez în timp scurt, cu niște injecții puternice care mi-au scăzut mult inflamația. Mă bucur că mă simt bine și că pot să joc. Am avut ceva jene azi la câteva din scurtele ei. În rest, m-am simțit bine. E normal să mai fie câte o jenă, fiind iarba mai alunecoasă, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să joc, nu m-aș fi gândit că o să ajung să mai joc la Wimbledon.

Te simți important pe arena centrală. Toată crema jucătorilor buni din circuit joacă pe acest teren. Știu că joci pe el doar când ești favorit sau când e un meci important, dar e super tare. Și, da, clar, toată munca din ultimele săptămâni a meritat cu vârf și îndesat pentru momentul ăsta", a declarat Mihaela Buzărnescu pentru treizecizero.ro.