Pățanie incredibilă pentru Mihaela Buzărnescu, în primul meci jucat la Wimbledon 2022. Sportiva din București a întârziat la propria partidă, cu Nastasja Schunk, din cadrul rundei inaugurale, iar sosirea pe teren nu a fost văzută cu ochi buni de arbitrul de scaun.

Întrucât purta sub echipament un obiect vestimentar de culoare neagră, vizibil în zona gâtului, Mihaelei Buzărnescu i-a fost refuzat dreptul de a începe meciul și a fost trimisă la vestiare pentru a se schimba.

Jucătoarea din România s-a supus cerințelor supervizorului, venit pe teren pentru a verifica el însuși situația și a reapărut pe teren într-un echipament în totalitate alb, conform cu regulile turneului.

Nu este prima dată când o astfel de situație poate fi observată la Wimbledon. În urmă cu 9 ani, lui Roger Federer i s-a interzis să poarte încălțămintele Nike care aveau o talpă de culoare portocalie.

Mihaela Buzărnescu told to go change before starting her 1R game against Nastasja Schunk, as she wore a black piece of cloth. #Wimbledon #AllWhite pic.twitter.com/l9lM4SuRmo