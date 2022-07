„Am fisură pe menisc și ligamente!” Mihaela Buzărnescu a vorbit după înfrângerea cu Coco Gauff de la Wimbledon 

Tenismena din România a reușit să câștige cinci game-uri în fața tinerei speranțe a Statelor Unite, bifând astfel a patra prezență pe tabloul principal la Wimbledon. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată într-o oră și 20 de minute de tenismena americană, în meciul ce s-a disputat pe Terenul Central.

Mihaela Buzărnescu, despre sacrificiile făcute pentru a juca la Wimbledon



Buzărnescu a vorbit după eliminare, dezvăluind că a făcut multe sacrificii în ultimele săptămâni pentru a putea juca la turneul de Grand Slam. Tenismena a declarat că are fisură pe menisc și ligamentele colaterale de la genunchiul stâng și pentru a putea juca, a fost nevoită să facă injecții.

Mai mult decât atât, românca a dezvăluit și ce senzații a avut în momentul în care a jucat pe Terenul Central de la Wimbledon, vizibil încântată de reușita sa.

„În primul rând, m-am bucurat că am avut ocazia să joc pe terenul central. Chiar am dat tot ce-am avut mai bun și, chiar dacă aș fi vrut să variez mai mult jocul, ceea ce nu prea am avut ocazia sau timp, a fost un meci bun. Chiar a fost, ținând cont de lucrurile prin care am trecut în ultimele trei săptămâni. Aș zice că nu s-a văzut că am avut o pauză și atâtea probleme și atât de aproape de operație la genunchi. Mă felicit pentru evoluție.

Am fisură pe menisc și pe ligamentele colaterale. Am făcut multă recuperare, peste măsură, ca să pot să mă recuperez în timp scurt, cu niște injecții puternice care mi-au scăzut mult inflamația. Mă bucur că mă simt bine și că pot să joc. Am avut ceva jene azi la câteva din scurtele ei. În rest, m-am simțit bine. E normal să mai fie câte o jenă, fiind iarba mai alunecoasă, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să joc, nu m-aș fi gândit că o să ajung să mai joc la Wimbledon.

Te simți important pe arena centrală. Toată crema jucătorilor buni din circuit joacă pe acest teren. Știu că joci pe el doar când ești favorit sau când e un meci important, dar e super tare. Și, da, clar, toată munca din ultimele săptămâni a meritat cu vârf și îndesat pentru momentul ăsta”, a declarat Mihaela Buzărnescu pentru treizecizero.ro.