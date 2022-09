Ultimul set din cariera lui Federer va rămâne și cel mai negru: singurul pierdut cu 6-0, în 22 de ani la Wimbledon

Roger Federer (41 de ani) a dezvăluit cum s-a simțit în ultimul meci oficial jucat în tenisul profesionist, care datează din 7 iulie 2021. Învins de Hubert Hurkacz, scor 6-3, 7-6 (4), 6-0, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, tenismenul elvețian a precizat că a simțit o dezamăgire puternică în ultimul set jucat în circuit, pe durata căruia și-a dat seama că nimic nu mai funcționează în jocul său.

Setul câștigat la zero de polonezul Hubert Hurkacz a fost singura manșă pierdută de Roger Federer fără game câștigat, în 22 de participări pe iarba londoneză.

Roger Federer: „Atunci mi-am dat seama că nimic nu mai funcționează, că totul s-a terminat.”

„Revenirea de anul trecut a fost extrem de dificilă, eram departe de a fi 100% apt de joc. A fost uimitor să ajung până în sferturile de finală la Wimbledon. După care am pierdut cu Hubert Hurkacz, iar ultimul set a fost unul dintre cele mai rele momente ale carierei mele.

Mi-am dat seama că nimic nu mai funcționează. E gata. Dezamăgirea s-a simțit ca niște focuri de artificii în capul meu. Nu am știut cum să procedez cu genunchiul,” a declarat Roger Federer pentru NZZ, potrivit Punto de break.

Cât despre recuperarea sa după trei intervenții chirurgicale suferite la nivelul genunchiului, Roger Federer a menționat că starea sa fizică rămâne o chestiune privată, în aceste momente el însuși neștiind cu exactitate o metodă eficientă de recuperare.

„E o chestiune privată. Nici eu nu știu. Doar aș vrea să aflu ce recuperare ar trebui să fac, cât dureaza, care sunt pașii... acestea sunt informațiile de care am nevoie,” a completat Roger Federer.

Roger Federer: „Am terminat-o cu tenisul, știu asta.”

„Mi-a fost dificil să nu le spun prea multor oameni despre decizia pe care am luat-o în vară, la câteva zile după încheierea turneului de la Wimbledon. Hotărârea a venit pe fond emoțional, dar am știut că e cea corectă.

Am scris o scrisoare foarte lungă, citind fiecare cuvânt de nenumărate ori. Dincolo de asta, pot să spun că am încercat. La începutul verii încă îmi doream să revin în sport și făceam multe exerciții.

Am obosit atât de mult alergând, recuperându-mă, încercând să rămân mereu optimist, încât după aceea nu am mai putut să mă trezesc la 6 dimineața. Atunci mi-am dat seama cât de mult m-am străduit pentru a reveni. După vacanță, trezitul devreme a redevenit ușor, dar când am luat decizia am simțit o mare greutate ridicată de pe umerii mei.

Acum voi încerca să rămân în formă fizică bună, pentru cât mai mult timp posibil, dar fără să mă sufoc. În viața de zi cu zi mă simt bine. Marea mea speranță e să ajung să fiu pot să le fac pe toate din nou: schi, fotbal. Abia aștept să revin la viața mea normală,” a declarat Roger Federer, notează Punto de break.

Federer va juca în competiția neoficială Cupa Laver, vineri, 23 septembrie, după ora 21:00. Tenismenul elvețian va evolua într-un singur meci, în proba de dublu.