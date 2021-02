ULTIMA ORA: s-a impus o noua carantina la Melbourne! FARA SPECTATORI incepand de sambata: vor fi afectate meciurile din turul 3, optimi si sferturi de finala 

Australian Open intra in carantina pentru cinci zile, intre 13-17 februarie.

Australian Open intra in carantina. In perioada 13-17 februarie, niciun spectator nu va mai avea acces in Melbourne Park, in urma unor cazuri noi de coronavirus inregistrate in statul Victoria.

In cazul in care perioada de carantinare se va incheia conform planului, fanii vor putea reveni in stadioane pentru a vedea pe viu semifinalele si finalele. Din fericire pentru situatia turneului, meciurile din turul 3, optimi si sferturi se vor putea desfasura fara vreo pauza, dar atmosfera va fi identica cu cea a restului turneelor din pandemie.

"Federatia Australiana de Tenis continua sa lucreze impreuna cu guvernul pentru a asigura sanatatea si siguranta tuturor. Guvernul Victoriei a anunat o carantina de cinci zile incepand vineri seara de la ora 23:59. Ii anuntam pe posesorii de bilete ca nu vor fi fani in Melbourne Park timp de cinci zile, incepand cu data de 13 februarie.

Vom returna banii in totalitate si va vom sfatui cum sa aplicati pentru noi bilete, de indata ce va fi posibil. Turneul va continua fara intreruperi, in ciuda absentei fanilor," s-a aratat scris intr-un comunicat oficial al Openului Australian.

Meciul Simonei Halep cu Veronika Kudermetova de astazi se va juca cu spectatori, carantina urmand sa se activeze doar cu ora 23:59, fus orar australian. Partida dintre Halep si Kudermetova va debuta la ora 19:00, ora locala.