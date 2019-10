TURNEUL DE LA BEIJING | "E aiurea, nu mi-a fost deloc dor de acest sentiment!" Prima reactie a Biancai Andreescu dupa ce a fost eliminata de Osaka

Naomi Osaka a oprit seria de 17 victorii consecutive a Biancai Andreescu in circuitul WTA.

Campioana US Open 2019 nu mai pierduse un meci oficial din luna martie a acestui an.

Bianca Andreescu: "Este dezamagitor, uitasem cum se simte sa pierd, sincera sa fiu. E aiurea, nu mi-a fost deloc dor de acest sentiment”

"Cel putin a fost un meci echilibrat, am luptat. Cred ca oricare dintre noi ar fi putut castiga azi. A fost vorba de cateva puncte care au facut diferenta. Sunt de parere ca vom avea parte de foarte multe meciuri ca acesta in viitor.

Stilurile noastre sunt diferite, insa nivelul nostru este in crestere. Pe de o parte sunt nervoasa, iar pe de alta parte sunt mandra de modul in care am jucat azi. Chiar am luptat, mai ales in acel ultim game. A fost o nebunie. Sper ca a fost frumos de urmarit”, a spus Bianca Andreescu dupa primul sau esec la capatul a mai bine de 5 luni in care nu a simtit gustul infrangerii.

Naomi Osaka va juca in semifinalele turneului WTA de la Beijing cu daneza Caroline Wozniacki, care a invins-o in sferturi pe Daria Kasatkina, scor 6-3, 7-6.

Caroline Wozniacki vs. Naomi Osaka 2-0 la meciuri directe

Cele doua s-au mai duelat in 2016 la Tokyo, cand Wozniacki a castigat 7-5, 6-3 si in 2017 pe iarba de la Eastbourne, intr-o victorie a scandinavei cu 6-2, 7-6.

Va fi a doua intalnire pe hard intre cele doua si prima intalnire abordata de amandoua jucatoarele din postura de castigatoare de Grand Slam.

Cate Grand Slam-uri castigate au impreuna Wozniacki si Osaka

3. Naomi Osaka a castigat 2, la US Open in 2018 si la Australian Open in 2019, iar Caroline Wozniacki unul singur, la

Australian Open in 2018, cand a invins-o in finala pe Simona Halep.

Naomi Osaka vs. Caroline Wozniacki se joaca sambata, 5 octombrie de la ora 14:30, ora Romaniei.

Prima semifinala va fi Ashleigh Barty vs. Kiki Bertens, programata sa debuteze la ora 09:30, ora Romaniei. Barty si Bertens au trecut in faza ultimelor opt de Petra Kvitova, respectiv Elina Svitolina.