Bianca Andreescu este de neoprit! "Simt ca am uitat cum e sa pierzi" Jucatoarea canadiana de tenis este pregatita sa cucereasca un nou turneu

Bianca Andreescu s-a impus astazi in fata jucatoarei de origine bielorusa, Aliaksandra Sasnovich, in trei seturi cu scorul 6-2 2-6 6-1.

Bianca a ajuns la 14 victorii consecutive in circuitul WTA si este cuprinsa de un val de incredere. In acest timp canadianca a reusit sa castige doua titluri, la Toronto si US Open.

Bianca Andreescu: "Simt ca am uitat cum e sa pierzi"

"Nu vreau sa par ingamfata sau ceva de genul, dar cam simt ca am uitat cum e sa pierzi. E un sentiment grozav.

Cand meditez, ma asigur ca ma concentrez asupra sentimentului de dupa victorii. E bine ca am uitat cum e in extrema cealalta", a spus jucatoarea dupa victoria de astazi.