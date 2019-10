Bianca Andreescu, VESTE PROASTA pentru Simona Halep! Romanca a coborat in clasamentul WTA: pe ce loc poate ajunge incepand de luni

Simona Halep a fost eliminata in turul 2 la Beijing.

Bianca Andreescu s-a calificat in sferturi la Beijing si a trecut de Simona Halep in clasamentul WTA LIVE.

Simona Halep a coborat, astfel, pe locul 5 in topul LIVE, dupa ce avansase o pozitie inainte sa fie eliminata de la China Open. Astfel, in acest moment, Halep a revenit pe locul pe care se afla inainte de turneul de la Beijing.

Romanca mai poate fi intrecuta de Naomi Osaka, Petra Kvitova si Kiki Bertens. Totusi, doar doua dintre ele i-o pot lua inainte Simonei.

Cum poate cobori Halep in topul WTA

1. Bianca Andreescu poate trece de Simona Halep daca jucatoarea din Canada ajunge in sferturile de finala. (s-a intamplat)

2. Naomi Osaka o va depasi pe Simona in cazul in care jucatoarea din Japonia se califica in semifinale.

3. Petra Kvitova poate trece si ea de Halep daca ajunge in finala.

4. Kiki Bertens are o sansa sa o depaseasca pe Simona, insa trebuie sa castige turneul.

Totusi, Halep poate pierde doar doua pozitii, avand in vedere ca Kvitova si Bertens se pot intalni in semifinala. Astfel, romanca poate ajunge pe locul 7 in topul mondial in cel mai rau caz.

Cum arata tabloul sferturilor la Beijing

Ashleigh Barty vs. Petra Kvitova

Elina Svitolina vs. Kiki Bertens

Bianca Andreescu vs. Naomi Osaka

Darya Kasatkina vs. Caroline Wozniacki