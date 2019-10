"O iubesc pe mama ta!" Bianca Andreescu, moment ciudat la Beijing: ce raspuns i-a dat jurnalistului chinez

Bianca Andreescu a fost pusa in incurcatura de un jurnalist chinez.

Prezenta la turneul de la Beijing, Andreescu a avut un dialog amuzant cu unul dintre jurnalistii prezenti la conferinta de presa. Jurnalistul i-a marturisit Biancai ca o iubeste pe mama sa si a intrebat-o daca Maria Andreescu este prezenta la Beijing.



Dialogul dintre Andreescu si jurnalist:



Jurnalist: O iubesc atat de mult pe mama ta!

Bianca: Pe mama mea?

Jurnalist: Da!

Bianca: Si eu o iubesc, de asemenea!

Jurnalist: Are niste expresii faciale atat de tari. Este aici la Beijing?

Bianca: Nu, nu este. Oameni buni, nu veti avea parte de experienta asta in aceasta saptamana, imi pare rau. Va veni in Australia. Are niste lucruri de facut acasa.

Jurnalist: Nu va fi nici la Turneul Campioanelor?

Bianca: Oh, da, am uitat! Cum de am uitat asa ceva? Da, va veni acolo.

Maria Andreescu, mama Biancai, a fost rasfatata camerelor TV la US Open. Mama sportivei din Canada a atras toate privirile prin modul in care isi sustinea fiica la turneul american.