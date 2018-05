Tragere CRIMINALA pentru Halep la Roma! Cu cine au picat Buzarnescu, Cirstea, Begu si Niculescu

Simona Halep e favorita la Roma. Are nevoie de finala ca sa ramana pe primul loc in clasamentul WTA.

Patru romance, Simona Halep, liderul mondial, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Sorana Cirstea, figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis de la Roma (WTA), dotat cu premii totale de 3.351.720 dolari, care va debuta luni.

Halep (26 ani) va intra direct in turul secund, urmand sa o infrunte pe castigatoarea dintre belarusa Victoria Azarenka si japoneza Naomi Osaka.

Buzarnescu (30 ani, 32 WTA) o va intalni in prima runda pe chinezoaica Shuai Zhang (29 ani, 28 WTA). Asiatica s-a impus in ambele confruntari de pana acum, in 2012, cu 7-5, 6-2, in turul secund al calificarilor la Roland Garros, si in 2017, finala turneului ITF de la Tokyo, cu 6-4, 6-0.

Irina Begu (27 ani, 38 WTA) va avea si ea ca adversara o reprezentanta a Chinei, Shuai Peng (32 ani, 37 WTA), aceasta fiind prima lor confruntare.

Sorana Cirstea (26 ani, 36 WTA) va debuta la Roma contra unei jucatoare venite din calificari.

Monica Niculescu (30 ani, 61 WTA) va evolua in calificari, adversara din runda inaugurala fiind rusoaica Natalia Vihlianteva (21 ani, 86 WTA). Singurul lor meci direct s-a incheiat cu victoria Monicai, in 2016, la Sankt Petersburg, in primul tur, cu 6-0, 6-3.

La editia de anul trecut, Simona Halep a fost invinsa in finala de ucraineanca Elina Svitolina.