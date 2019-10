Tiriac, in conflict direct cu Guvernul! Omul de afaceri ameninta autoritatile in cazul Arenelor BNR: "E o oferta buna, il vand si gata!"

Ion Tiriac s-a saturat de promisiunile Guvernului referitoare la rezolvarea problemelor de la Arenele BNR.

Omul de afaceri a mutat turneul ATP de la Bucuresti la Budapeste din cauza faptului ca Arenele BNR nu are aviz ISU, iar acum ameninta ca va vinde licenta, avand in vedere ca autoritatile nu se ocupa de reamenajarea lor.

Tiriac a anuntat ca are o oferta de 12 milioane de euro pentru licenta turneului.

"Budapesta mai are un an turneul ATP, dar lucruile se pot schimba si maine dimineata. Am o oferta de 12 milioane de euro pentru el. E o oferta foarte buna pentru un turneu din categoria 250. Il vand si gata.

Asteptand sa se rezolve problemele cu arena BNR, am ajuns la 80 de ani. De 30 de ani tot astept lucruri si foarte putine se indeplinesc. Sunt frustrat asteptand. Toata lumea e foarte binevoitoare pana la facut. Acolo ne oprim", a spus Ion Tiriac pentru GSP.

Omul de afaceri a mutat turneul ATP a carui licenta o detine la Budapesta, dupa ce acesta fusese gazduit de capitala Romaniei timp de 13 ani.

Tiriac a cerut in instanta celor de la BNR sa reintroduca Arenele in circuitul sportiv. Totusi, el a pierdut procesul. Apoi, Guvernul a promis omului de afaceri ca va rezolva problema, insa nimic nu s-a intamplat pana acum.