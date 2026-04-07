La 49 de ani, Alexandru Țiriac se arată pregătit să preia frâiele „imperiului” pe care tatăl său miliardar, Ion Țiriac, îl poate lăsa în urmă în orice moment.

Fostul iubit al Soranei Cîrstea a supervizat buna derulare a turneului ATP 250 de la București și a avut o intervenție în ceremonia de premiere organizată după finala de trei seturi dintre argentinianul Mariano Navone (25 de ani, număr 42 mondial) - câștigător de titlu ATP, în premieră - și spaniolul Daniel Merida Aguilar (101 ATP), fără victorie în circuitul de elită, până în săptămâna turneului din capitala României.

Alexandru Țiriac își dorește pace în lume: „E timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor.”

6-2, 4-6, 7-5 a fost scorul finalei palpitante, care s-a arătat un bun exemplu de mostră a anduranței tipice ibericilor și sudamericanilor, în tenisul de zgură.

În duminica Paștelui Catolic, Alexandru Țiriac mulțumit echipei de organizare, după care a făcut un apel la pace în lume: „O să rostesc câteva cuvinte și în engleză, fiindcă suntem urmăriți în 110 țări și de multe televiziuni. Băieți, felicitări! O săptămână cu adevărat grozavă pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem și în anii următori!