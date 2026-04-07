Duce povestea mai departe: surprins plăcut de turneul ATP de la București, Ion Țiriac Jr. „s-a legat" de Trump în discursul său
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Țiriac l-a pomenit de mai multe ori pe Dumnezeu, în discursul ținut în cadrul ceremoniei de premiere a finalei turneului ATP 250 de la București.

TAGS:
Tenis ATPIon TiriacAlexandru TiriacATP BucurestiSorana Cirstea
Din articol

La 49 de ani, Alexandru Țiriac se arată pregătit să preia frâiele „imperiului” pe care tatăl său miliardar, Ion Țiriac, îl poate lăsa în urmă în orice moment.

Fostul iubit al Soranei Cîrstea a supervizat buna derulare a turneului ATP 250 de la București și a avut o intervenție în ceremonia de premiere organizată după finala de trei seturi dintre argentinianul Mariano Navone (25 de ani, număr 42 mondial) - câștigător de titlu ATP, în premieră - și spaniolul Daniel Merida Aguilar (101 ATP), fără victorie în circuitul de elită, până în săptămâna turneului din capitala României.

Alexandru Țiriac își dorește pace în lume: „E timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor.”

6-2, 4-6, 7-5 a fost scorul finalei palpitante, care s-a arătat un bun exemplu de mostră a anduranței tipice ibericilor și sudamericanilor, în tenisul de zgură.

În duminica Paștelui Catolic, Alexandru Țiriac mulțumit echipei de organizare, după care a făcut un apel la pace în lume: „O să rostesc câteva cuvinte și în engleză, fiindcă suntem urmăriți în 110 țări și de multe televiziuni. Băieți, felicitări! O săptămână cu adevărat grozavă pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem și în anii următori!

Familia Țiriac

  • Alex tiriac
×
Tiriac
Ion tiriac 160524
18studio interviu tiriac
ÎNAPOI LA ARTICOL

„E timpul să înțelegem că nicio armă, niciun președinte nu e mai puternic decât înțelepciunea Dumnezeului nostru.”

Astăzi este Duminica Paștelui pentru voi amândoi. În numele oamenilor din România și în numele meu, vă mulțumesc că ați venit în România și vă urez Paște Fericit! Două lucruri mai am de spus.

Cred că această duminică pascală este, probabil, una dintre cele mai importante ale ultimelor decenii. Cred că e timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor și să ne întoarcem fața spre Dumnezeu!

Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel, Statele Unite... De oriunde ai veni! E timpul să înțelegem că nu este nicio armă, niciun președinte care să fie mai puternic decât înțelepciunea și învățămintele Dumnezeului nostru,” a fost reacția categorică exprimată de Alexandru Țiriac.

Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea au fost într-o relație de lungă durată, încheiată de curând, după succesul româncei în ediția 2026 a Openului Transilvaniei.

Finala turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca s-a încheiat cu Sorana Cîrstea căutându-l pe Alexandru Țiriac pentru a bate palma cu el. Cîrstea i-a mulțumit, câteva minute mai târziu, pentru sprijinul acordat în ultimii ani, în discursul de campioană ținut în Arena BT.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
ULTIMELE STIRI
Ce sporturi a practicat Annalia Fraser, șatena care fură privirile pe terenul de tenis
Ce sporturi a practicat Annalia Fraser, șatena care fură privirile pe terenul de tenis
Mircea Lucescu, combinația perfectă de jucător valoros și antrenor excelent
Mircea Lucescu, combinația perfectă de jucător valoros și antrenor excelent
Andrei Coubiș, propus la FCSB pentru un preț infim!
Andrei Coubiș, propus la FCSB pentru un preț infim!
Cea mai bună națională a României, DEZLĂNȚUITĂ în meciul de debut de la Cupa Mondială! ”Un obiectiv clar: calificarea la turneul final”
Cea mai bună națională a României, DEZLĂNȚUITĂ în meciul de debut de la Cupa Mondială! ”Un obiectiv clar: calificarea la turneul final”
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Ca și plecat de la City, Pep Guardiola a spus unde ar vrea să antreneze

Ca și plecat de la City, Pep Guardiola a spus unde ar vrea să antreneze



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu, combinația perfectă de jucător valoros și antrenor excelent
Mircea Lucescu, combinația perfectă de jucător valoros și antrenor excelent
Andrei Coubiș, propus la FCSB pentru un preț infim!
Andrei Coubiș, propus la FCSB pentru un preț infim!
Zeljko Kopic, mesaj tulburător despre Mircea Lucescu! ”Cel mai pur spirit Dinamo”
Zeljko Kopic, mesaj tulburător despre Mircea Lucescu! ”Cel mai pur spirit Dinamo”
Italienii nu s-au ferit de cuvinte: „Cristi Chivu, patetic și incoerent”
Italienii nu s-au ferit de cuvinte: „Cristi Chivu, patetic și incoerent”
Cea mai bună națională a României, DEZLĂNȚUITĂ în meciul de debut de la Cupa Mondială! ”Un obiectiv clar: calificarea la turneul final”
Cea mai bună națională a României, DEZLĂNȚUITĂ în meciul de debut de la Cupa Mondială! ”Un obiectiv clar: calificarea la turneul final”
Alte subiecte de interes
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Gestul simbolic care a precedat despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr., după cinci ani
Gestul simbolic care a precedat despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr., după cinci ani
„Am multe regrete” Reacție neașteptată din partea Soranei Cîrstea, înaintea ultimului an în tenisul profesionist
„Am multe regrete” Reacție neașteptată din partea Soranei Cîrstea, înaintea ultimului an în tenisul profesionist
CITESTE SI
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

stirileprotv Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!