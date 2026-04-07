La 49 de ani, Alexandru Țiriac se arată pregătit să preia frâiele „imperiului” pe care tatăl său miliardar, Ion Țiriac, îl poate lăsa în urmă în orice moment.
Fostul iubit al Soranei Cîrstea a supervizat buna derulare a turneului ATP 250 de la București și a avut o intervenție în ceremonia de premiere organizată după finala de trei seturi dintre argentinianul Mariano Navone (25 de ani, număr 42 mondial) - câștigător de titlu ATP, în premieră - și spaniolul Daniel Merida Aguilar (101 ATP), fără victorie în circuitul de elită, până în săptămâna turneului din capitala României.
Alexandru Țiriac își dorește pace în lume: „E timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor.”
6-2, 4-6, 7-5 a fost scorul finalei palpitante, care s-a arătat un bun exemplu de mostră a anduranței tipice ibericilor și sudamericanilor, în tenisul de zgură.
În duminica Paștelui Catolic, Alexandru Țiriac mulțumit echipei de organizare, după care a făcut un apel la pace în lume: „O să rostesc câteva cuvinte și în engleză, fiindcă suntem urmăriți în 110 țări și de multe televiziuni. Băieți, felicitări! O săptămână cu adevărat grozavă pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem și în anii următori!
„E timpul să înțelegem că nicio armă, niciun președinte nu e mai puternic decât înțelepciunea Dumnezeului nostru.”
Astăzi este Duminica Paștelui pentru voi amândoi. În numele oamenilor din România și în numele meu, vă mulțumesc că ați venit în România și vă urez Paște Fericit! Două lucruri mai am de spus.
Cred că această duminică pascală este, probabil, una dintre cele mai importante ale ultimelor decenii. Cred că e timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor și să ne întoarcem fața spre Dumnezeu!
Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel, Statele Unite... De oriunde ai veni! E timpul să înțelegem că nu este nicio armă, niciun președinte care să fie mai puternic decât înțelepciunea și învățămintele Dumnezeului nostru,” a fost reacția categorică exprimată de Alexandru Țiriac.
Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea au fost într-o relație de lungă durată, încheiată de curând, după succesul româncei în ediția 2026 a Openului Transilvaniei.
Finala turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca s-a încheiat cu Sorana Cîrstea căutându-l pe Alexandru Țiriac pentru a bate palma cu el. Cîrstea i-a mulțumit, câteva minute mai târziu, pentru sprijinul acordat în ultimii ani, în discursul de campioană ținut în Arena BT.