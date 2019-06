BREAKING NEWS: Ion Tiriac este noul presedinte al Federatiei Romane de Tenis

Ion Tiriac a castigat alegerile de la Federatia Romana de Tenis.

UPDATE: Ion Tiriac este noul presedinte al Federatiei Romane de Tenis.

Tiriac a primit 32 din cele 46 de voturi.



Marele favorit al alegerilor, Ion Tiriac, a fost votat pentru a prelua Presedintia Federatiei Romane de Tenis. Astfel, cel mai bogat om din Romania a strans 32 de voturi, in timp ce pe locul secund s-a clasat Marius Vecerdea, cu 11 voturi. In cursa pentru cea mai inalta functie in cadrul FRT au fost initial Ion Tiriac, Ion Tupa, Liviu Ursuleanu, Razvan Itu si Marius Vecerdea, acesta din urma fiind un contestatar vehement al fostului Presedinte, George Cosac.

Celelalte trei voturi au mers in directia lui Ion Tupa. Daca la inceput se aflau in aceasta cursa cinci candidati, Liviu Ursuleanu si Razvan Itu au ales sa se retraga din cursa chiar inainte de startul alegerilor. "Consider ca trebuie sa incerc sa fac acest motor din piese mici si sa si functioneze. Daca cumva ma aleg oamenii, aproape ca spun ca sper ca nu pentru ca am mai mult timp pentru mine, dar asa va fi datoria mea sa o fac. Nu pot singur, trebuie sa aleaga si ei intre ei pe cineva care vrea sa faca ceva. Dar pe cineva care chiar isi doreste sa faca ceva, nu doar titlu de vicepresedinte sau director. Sa facem ca acest motor sa porneasca", spunea Ion Tiriac in urma cu cateva zile, inainte de alegeri.



FRT si George Cosac, fara finantare din partea MTS



Pe data de 17 noiembrie, in urma cu doi ani, Cosac a castigat pentru a doua oara alegerile pentru Presedintia FRT, fiind votat de 140 din cei 160 de membri prezenti. Ministerul Tineretului si Sportului nu a recunoscut rezultatul alegerilor, si asta pentru ca la Adunarea Generala trebuia sa voteze doar membrii asociati, in numar de 54, fapt sesizat si criticat si de Vecerdea. In urma acestor incurcaturi, MTS a ales sa blocheze finantarea FRT pentru 2018 si 2019.