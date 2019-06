Ion Tiriac i-a scos din sarite pe australieni: "Remarci socante! Ne-a insultat inteligenta!" Ce a spus miliardarul

Australienii, furiosi dupa comentariile facute de Ion Tiriac la adresa lor.

Ion Tiriac, cel mai bogat om din Romania, a facut cateva comentarii dupa finala feminina de la Roland Garros 2019, cea dintre Ashleigh Barty si Marketa Vondrousova, in care a vorbit pe larg despre "singurul merit" al australicencei pentru victoria obtinuta in ultimul act al turneului major de la Paris, faptul ca este "australianca". Tiriac a folosit cuvinte dure la adresa oamenilor de la Antipozi, fapt pentru care acestia s-au revoltat pe retelele de socializare si in presa din toata lumea.

"Finala feminina de la Roland Garros a fost una dintre cele mai slabe pe care eu le-am vazut. Va rog sa-mi scuzati sinceritatea. Trebuia sa plec dupa 4 game-uri. Am si facut-o! Nu a fost nimic din Sharapova - Halep, din Williams si asa mai departe. Acum vine o Barty, care are un singur merit. E australianca. Aia nu stiu sa scrie, sa citeasca. Dar de fiecare data cand cineva iese de acolo, iese cu bagajul de cunostinte tehnice de la A la Z", a spus Ion Tiriac in presa din Romania.

Australienii, revoltati de comentariile lui Tiriac

Publicatia australiana, 7News, au fost primii care au scos la iveala remarcile facute de fostul tenismen al Romaniei. "Marele Ion Tiriac, remarca jignitoare la adresa lui Ash Barty si a australienilor. Fost campion la French Open, Ion Tiriac a starnit controverse cu o umilinta uluitoare la adresa lui Ash Barty si a australienilor, despre care a spus ca nu stiu sa scrie sau sa citeasca. Romanul a mitraliat-o pe vedeta australiana dupa victoria recenta de la Roland Garros. Apoi, a insultat ingeligenta australienilor, in momentul in care a incercat sa scoata in evidenta abilitatile tehnice ale sportivilor nostri", au scris acestia.

Cei de la 7News nu au fost singurii care au abordat acest subiect. "Remarci socante la adresa lui Ash Barty ale miliardarului din tenis" (Whimn), "Unul dintre mai marii tenisului, remarci socante despre Ash Barty si australieni" (Yahoo Sports), "Ash Barty 'ucisa' de marele Ion Tiriac" (News), sunt alte reactii ale publicatiilor din intreaga lume.