Jaqueline Cristian (27 de ani, 36 WTA) și Gabriela Ruse au făcut echipă valoroasă în proba de dublu, în turneele WTA 250 de la Cluj-Napoca și WTA 1000 de la Dubai.

Cu două semifinale atinse în întrecerile precizate, Cristian și Ruse vor face o pauză, la Miami, unde cele mai bune două jucătoare ale țării, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, vor evolua împreună, în proba de dublu. Olivia Nicholls și Tereza Mihalikova vor fi primele oponente ale echipei române, pe hardul din Florida.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) a ieșit triumfătoare, anul trecut, la Madrid, alături de Anna Kalinskaya, iar venirea primăverii o vede revenind în turneele de dublu, în căutarea unor noi performanțe istorice, în ultimul an al carierei.

„Abia aștept. Mă bucur că putem să facem echipă la turneul ăsta. A fost ceva spontan. Ne-am antrenat împreună zilele acestea și am zis: 'Nu ai vrea să încercăm să intrăm și la dublu?'

Și a spus să vedem dacă putem să intrăm pe clasamentul nostru. Culmea, chiar am intrat lejer. Ne-am bucurat și abia așteptăm să facem echipă”, a punctat Jaqueline Cristian pentru Digisport.