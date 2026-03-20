Știrea momentului în tenisul românesc. Cele mai bune jucătoare fac echipă, la dublu, în Miami

Știrea momentului în tenisul românesc. Cele mai bune jucătoare fac echipă, la dublu, în Miami Tenis
Marcu Czentye
România, reprezentată elegant în proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Miami.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 36 WTA) și Gabriela Ruse au făcut echipă valoroasă în proba de dublu, în turneele WTA 250 de la Cluj-Napoca și WTA 1000 de la Dubai.

Cu două semifinale atinse în întrecerile precizate, Cristian și Ruse vor face o pauză, la Miami, unde cele mai bune două jucătoare ale țării, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, vor evolua împreună, în proba de dublu. Olivia Nicholls și Tereza Mihalikova vor fi primele oponente ale echipei române, pe hardul din Florida.

Cîrstea și Cristian, împreună, la dublu, în Miami

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) a ieșit triumfătoare, anul trecut, la Madrid, alături de Anna Kalinskaya, iar venirea primăverii o vede revenind în turneele de dublu, în căutarea unor noi performanțe istorice, în ultimul an al carierei.

Abia aștept. Mă bucur că putem să facem echipă la turneul ăsta. A fost ceva spontan. Ne-am antrenat împreună zilele acestea și am zis: 'Nu ai vrea să încercăm să intrăm și la dublu?'

Și a spus să vedem dacă putem să intrăm pe clasamentul nostru. Culmea, chiar am intrat lejer. Ne-am bucurat și abia așteptăm să facem echipă”, a punctat Jaqueline Cristian pentru Digisport.

Discursul de campioană al Soranei Cîrstea, la Cluj-Napoca

„În primul rând, vreau să îi mulțumesc Simonei pentru acest premiu. E un vis împlinit să primesc această cupă de la ea,” a punctat Sorana Cîrstea, la un an și trei zile de la momentul retragerii Simonei Halep din tenis, derulat tot în Openul Transilvaniei, și care a marcat o îmbrățișare simbolică între cele mai bune jucătoare ale celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.

Cîrstea a trăit la Cluj „cea mai frumoasă săptămână din viața sa”

Întorcându-se către publicul clujean, Sorana Cîrstea a continuat, spunând: „Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții. Sprijinul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.

Joc tenis de la 4 de ani, iar tenis profesionist, de douăzeci de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Cu fiecare emoție, cu fiecare încurajare, cu fiecare îmbrățișare primită mi-am creat amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Sorana Cîrstea, în discursul de campioană, ținut în Arena BT din Cluj-Napoca.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
ULTIMELE STIRI
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
LIVE TEXT | FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
LIVE TEXT | FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Cine sunt atacanții convocați de Mircea Lucescu
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Cine sunt atacanții convocați de Mircea Lucescu
FCSB - UTA, de la 19:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
FCSB - UTA, de la 19:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

8 jucători de la FCSB, OUT!

8 jucători de la FCSB, OUT!

Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”

Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League

150.000.000€ pentru transferul lui Jude Bellingham!

150.000.000€ pentru transferul lui Jude Bellingham!

Gigi Becali a numit trei echipe fără șanse la titlu în SuperLiga: „Nu văd încredere”

Gigi Becali a numit trei echipe fără șanse la titlu în SuperLiga: „Nu văd încredere”



Recomandarile redactiei
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
Reacția lui Gigi Becali după ce a văzut lista lui Mircea Lucescu pentru națională: „La revedere!”
Reacția lui Gigi Becali după ce a văzut lista lui Mircea Lucescu pentru națională: „La revedere!”
Reacția presei din Turcia după ce Mircea Lucescu a decis lotul pentru meciul direct din baraj
Reacția presei din Turcia după ce Mircea Lucescu a decis lotul pentru meciul direct din baraj
Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat de Mircea Lucescu. Ce i-a spus soției și cui îi mulțumește
Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat de Mircea Lucescu. Ce i-a spus soției și cui îi mulțumește
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

stirileprotv Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

stirileprotv Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

stirileprotv Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

