Ana Bogdan a jucat un singur meci de tenis profesionist în acest an, dar își caută liniștea necesară, din punct de vedere fizic și mental, pentru a aborda ultimii trei ani de carieră pe care și i-a propus, în lumea dură a tenisului feminin.

Sportiva din Sinaia, stabilită la Cluj-Napoca, a fost de două ori la un singur pas distanță de câștigarea unui titlu de campioană într-o competiție WTA 250.

Ana Bogdan a jucat și a câștigat, în ciuda febrei, un meci de 3 ore și jumătate, în sferturile Transylvania Open 2024

Caroline Garcia, la Varșovia, în 2022, respectiv Karolina Pliskova, la Cluj-Napoca, în 2024, sunt jucătoarele de clasă mondială care i-au negat Anei Bogdan îndeplinirea acestui vis.

Bogdan rămâne însă cu trei titluri de campioană, în întreceri WTA 125k - două la Iași, iar unul, la Parma -, dar și cu o amintire deosebită din cadrul parcursului extraordinar avut în Ardeal, încheiat cu finala jucată împotriva fostului număr unu mondial, Karolina Pliskova.

Bogdan a învins febra și adversara, care a fost principala favorită la câștigarea trofeului

În sferturile de finală ale ediției 2024, Ana Bogdan a jucat un meci memorabil, epuizant, cu olandeza Arantxa Rus.

A fost o bătălie aprigă, din punct de vedere fizic, prin care ambele jucătoare au arătat că dispun de un spirit de luptă ieșit din comun, dar și de forțe atletice impresionante, raportate la orice sport, deoarece o sumedenie de schimburi de mingi au fost lungi și au numărat peste zece lovituri. Meciul s-a terminat 3-6, 7-6 (6), 7-6 (5), după 3 ore și 28 de minute.