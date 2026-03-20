GALERIE FOTO A avut febră când a făcut performanța carierei. Dezvăluire uimitoare despre Transylvania Open, turneul de tenis de la Cluj

Alexandru Hațieganu
Destăinuire incredibilă, după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute, în primii șase ani de Transylvania Open.

Ana Bogdan a jucat un singur meci de tenis profesionist în acest an, dar își caută liniștea necesară, din punct de vedere fizic și mental, pentru a aborda ultimii trei ani de carieră pe care și i-a propus, în lumea dură a tenisului feminin.

Sportiva din Sinaia, stabilită la Cluj-Napoca, a fost de două ori la un singur pas distanță de câștigarea unui titlu de campioană într-o competiție WTA 250.

Ana Bogdan a jucat și a câștigat, în ciuda febrei, un meci de 3 ore și jumătate, în sferturile Transylvania Open 2024

Caroline Garcia, la Varșovia, în 2022, respectiv Karolina Pliskova, la Cluj-Napoca, în 2024, sunt jucătoarele de clasă mondială care i-au negat Anei Bogdan îndeplinirea acestui vis.

Bogdan rămâne însă cu trei titluri de campioană, în întreceri WTA 125k - două la Iași, iar unul, la Parma -, dar și cu o amintire deosebită din cadrul parcursului extraordinar avut în Ardeal, încheiat cu finala jucată împotriva fostului număr unu mondial, Karolina Pliskova.

Bogdan a învins febra și adversara, care a fost principala favorită la câștigarea trofeului

În sferturile de finală ale ediției 2024, Ana Bogdan a jucat un meci memorabil, epuizant, cu olandeza Arantxa Rus.

A fost o bătălie aprigă, din punct de vedere fizic, prin care ambele jucătoare au arătat că dispun de un spirit de luptă ieșit din comun, dar și de forțe atletice impresionante, raportate la orice sport, deoarece o sumedenie de schimburi de mingi au fost lungi și au numărat peste zece lovituri. Meciul s-a terminat 3-6, 7-6 (6), 7-6 (5), după 3 ore și 28 de minute.

Ana Bogdan, un exemplu de rezistență psihologică, la Cluj-Napoca, în 2024

La doi ani distanță, Ana Bogdan dezvăluie, surprinzând și mai puternic, în contextul dat, că a jucat acea partidă - întinsă pe durata a 208 minute - având febră.

„Acum doi ani, am jucat un meci de trei ore și jumătate, intens. Nivelul a fost ridicat și aveam febră, pot să spun acum. Atunci nu am spus, nu îmi plăcea să zic lucrurile astea.

Toată noaptea avusesem febră, frisoane, iar asta a fost în sferturi. A fost un meci de forță mentală. Fizic, la un moment dat, nu prea mai aveam de unde să dau, dar mentalul a făcut diferența.

A fost un meci în care mi-am vorbit non-stop. Vorbeam cu mine,” a dezvăluit Ana Bogdan, în Podcast Lucruri Simple, emisiune prezentată de Horia Brenciu.

Ana Bogdan, afacere deschisă la Cluj-Napoca. Promovează sportul în rândul femeilor

Tenisul nu este unica prioritate a Anei Bogdan, spre deosebire de prima parte a carierei. În Cluj-Napoca, Ana Bogdan și-a deschis o afacere prin care își dorește să le încurajeze pe femei să practice pilatesul, un antrenament care întărește musculatura, crește mobilitatea, elasticitatea, dar și forța generală a corpului.

Accidentările din tenis au făcut-o pe Ana Bogdan să practice această formă de antrenament, care a ajutat-o să treacă peste cele mai dificile momente din ultimul an.

„Mi-a plăcut foarte mult, pentru că te conectezi bine cu corpul tău. De 8 martie, va fi pilates și artă. Fetele pot să vină să facă o oră de pilates, iar, apoi, să stea să picteze,” a spus Ana Bogdan, într-un interviu acordat PRO TV.

SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
LIVE TEXT | FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
LIVE TEXT | FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Cine sunt atacanții convocați de Mircea Lucescu
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Cine sunt atacanții convocați de Mircea Lucescu
FCSB - UTA, de la 19:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
FCSB - UTA, de la 19:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

8 jucători de la FCSB, OUT!

8 jucători de la FCSB, OUT!

Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”

Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League

150.000.000€ pentru transferul lui Jude Bellingham!

150.000.000€ pentru transferul lui Jude Bellingham!

Gigi Becali a numit trei echipe fără șanse la titlu în SuperLiga: „Nu văd încredere”

Gigi Becali a numit trei echipe fără șanse la titlu în SuperLiga: „Nu văd încredere”



Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
Reacția lui Gigi Becali după ce a văzut lista lui Mircea Lucescu pentru națională: „La revedere!”
Reacția lui Gigi Becali după ce a văzut lista lui Mircea Lucescu pentru națională: „La revedere!”
Reacția presei din Turcia după ce Mircea Lucescu a decis lotul pentru meciul direct din baraj
Reacția presei din Turcia după ce Mircea Lucescu a decis lotul pentru meciul direct din baraj
Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat de Mircea Lucescu. Ce i-a spus soției și cui îi mulțumește
Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat de Mircea Lucescu. Ce i-a spus soției și cui îi mulțumește
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

stirileprotv Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

stirileprotv Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

stirileprotv Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

