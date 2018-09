"THIS IS SPARTA!!!" Gerard Butler si Djokovic au imitat celebra scena din 300. VIDEO

Novak Djokovic l-a invins pe Juan Martin del Potro in finala US Open.

Djokovic a castigat pentru a treia oara in cariera US Open, iar apoi s-a bucurat alaturi de actorul Gerard Butler. Devenit faimos pentru rolul lui Leonidas din 300, Butler a tinut sa repete faimoasa scena in care Leonidas i-a aratat mesagerului persan ce inseamna Sparta; "THIS IS SPARTA!" au urlat Djokovic si Butler dupa finala de la US Open.