Anuntul lui Darren Cahill despre noua colaborare: "M-a invitat la cafea si cu trei ani in urma!" Atunci, australianul era deja antrenorul lui Halep

Darren Cahill a renuntat la colaborarea cu Simona Halep.

Simona Halep a ramas fara antrenor, dupa ce Darren Cahill a decis sa se intoarca in Australia si sa fie alaturi de fiul sau intr-un an foarte important pentru el. Baiatul lui Cahill va merge la colegiu.

Zilele trecute, Darren Cahill a anuntat ca va prelua un post in conducerea clubului Port Adelaide.

"Clubul m-a invitat la cafea si in urma cu 3 ani, la New York. Cei de acolo mi-au spus sa vin in staff. Nu am putut accepta, eram la inceputul colaborarii cu Simona Halep.

Acum, odata cu decizia de a ramane un an acasa, am decis sa accept. Este prima data in viata cand fac asa ceva si sunt sigur ca va fi o experienta grozava. Iubesc Port Adelaide si as face absolut orice pentru ea", a spus Cahill pentru presa australiana.