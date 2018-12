Darren Cahill, numit in conducerea unui club de fotbal australian! Fostul antrenor al Simonei Halep a confirmat noul sau job: "Sunt onorat"

Darren Cahill s-a despartit de Simona Halep la finalul sezonului competitional 2018. El a motivat despartirea prin faptul ca vrea sa fie mai aproape de familia sa si sa stea mai mult in Australia, tara sa natala.

Ieri, Cahill a fost cooptat in Consiliul de Administratie al clubului de fotbal australian Port Adelaide, care a confirmat intelegerea: "Asteptam cu mare nerabdare sa colaboram cu Darren Cahill si sa beneficiem de experienta si expertiza lui, sunt vesti mari pentru clubul nostru", a spus Holly Ransom.

Si Cahill a confirmat ca va lucra la Port Adelaide: "Sunt onorat sa ma alatur echipei. Multumesc pentru invitatie. Intreaga mea familie are in sange culorile acestui club", a spus si Cahill.

I'm really honoured to be joining the @PAFC Board. Thank you to @kochie_online & his team for the invite. Our entire family bleeds black & white and I can't wait to spend time at Alberton again #weareportadelaide https://t.co/MmQwBYENRq