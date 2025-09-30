Este vorba despre Turneul ATP Finals de la Torino, care are un premiu total de 15,5 milioane de dolari.



Premiu mai mare decât la US Open

Cu toate că sportivii vor primi aceleași sume pe care le-au primit și în 2024, lucrurile se schimbă din fazele eliminatorii. Dacă un tenismen va câștiga toate cele cinci meciuri premiul său final va fi de 5.071.000 de dolari, sumă ce depășește cele 5 milioane adjudecate de Carlos Alcaraz după victoria de la US Open.

Câștigătorii din semifinale vor avea parte de 1.183.500 de dolari, în timp ce triumful în finala turneului i-ar aduce câștigătorului 2.367.000 de dolari.

După ce a câștigat anul trecut turneul de la Torino, Jannik Sinner a fost remunerat cu 4.881.100 de dolari, în urma a cinci victorii din tot atâtea meciuri și fără să piardă vreun set.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt deja calificați la turneul din Italia, în timp ce Novak Djokovic, Alexander Zverev și Taylor Fritz își vor putea obține biletele în perioada următoare.

