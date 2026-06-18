Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”

Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB vrea să se întărească în această vară. 

TAGS:
FCSBShon WeissmanBeitar Ierusalim
Din articol

Roș-albaștrii au rezolvat transferul lui Anderson Ceara, însă l-au ratat pe mijlocașul Stefan Pirgic, care a hotărât să semneze cu Viktoria Plzen. 

Israelienii pun presiune pe Shon Weissman

  • Shon weissman 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Un alt jucător aflat pe lista lui FCSB este atacantul israelian Shon Weissman, însă roș-albaștrii se află în competiție pentru semnătura fotbalistului cu Beitar Ierusalim.

Shon Weissman, atacantul dorit de FCSB, nu a luat încă o decizie în legătură cu viitorul său. Pe lângă gruparea patronată de Gigi Becali, fotbalistul israelian este dorit și în țara sa, la Beitar Ierusalim.

Israelienii așteaptă un răspuns din partea lui Weissman în următoarele zile, însă sunt destul de siguri că, dacă Shon Weissman va reveni în Israel, va juca doar la Beitar Ierusalim.

Atacantul Shon Weissman este așteptat să ia o decizie în zilele următoare dacă revine în Israel sau dacă își continuă cariera în străinătate. La Beitar Ierusalim se așteaptă această decizie și există convingerea că, dacă va hotărî să revină în țară, va ajunge la clubul din capitală. 

La Beitar nu se grăbesc să ia decizii până când situația lui Weissman nu va fi clarificată definitiv”, au scris israelienii de la Maariv.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moscova, sub asediu. Ucraina a lovit puternic capitala Rusiei. Dronele Kievului au făcut prăpăd | VIDEO
Moscova, sub asediu. Ucraina a lovit puternic capitala Rusiei. Dronele Kievului au făcut prăpăd | VIDEO
ULTIMELE STIRI
Decizie drastică înaintea debutului Craiovei în Champions League: "Mâine mă întâlnesc cu un alt antrenor"
Decizie drastică înaintea debutului Craiovei în Champions League: "Mâine mă întâlnesc cu un alt antrenor"
Două prelungiri de contract la Dinamo! ”Cel mai bun din campionatul României”
Două prelungiri de contract la Dinamo! ”Cel mai bun din campionatul României”
Pochettino a numit marea favorită la Mondial: "Mai bine picăm cu Spania decât cu ei!"
Pochettino a numit marea favorită la Mondial: "Mai bine picăm cu Spania decât cu ei!"
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj



Recomandarile redactiei
Decizie drastică înaintea debutului Craiovei în Champions League: "Mâine mă întâlnesc cu un alt antrenor"
Decizie drastică înaintea debutului Craiovei în Champions League: "Mâine mă întâlnesc cu un alt antrenor"
Pochettino a numit marea favorită la Mondial: "Mai bine picăm cu Spania decât cu ei!"
Pochettino a numit marea favorită la Mondial: "Mai bine picăm cu Spania decât cu ei!"
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
Două prelungiri de contract la Dinamo! ”Cel mai bun din campionatul României”
Două prelungiri de contract la Dinamo! ”Cel mai bun din campionatul României”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător
Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător
FCSB și-a găsit atacant! Drum liber pentru golgheterul din Bundesliga
FCSB și-a găsit atacant! Drum liber pentru golgheterul din Bundesliga
Ce mai face fotbalistul care a câștigat 5 titluri consecutive de campion cu CFR Cluj
Ce mai face fotbalistul care a câștigat 5 titluri consecutive de campion cu CFR Cluj
Heerenveen, care a făcut ofertă pentru Andrea Compagno, a transferat în schimb un atacant român! 1,3 milioane de euro și contract pe trei sezoane
Heerenveen, care a făcut ofertă pentru Andrea Compagno, a transferat în schimb un atacant român! 1,3 milioane de euro și contract pe trei sezoane
CITESTE SI
Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

stirileprotv Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

stirileprotv Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

stirileprotv Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!