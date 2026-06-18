Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”

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Un alt jucător aflat pe lista lui FCSB este atacantul israelian Shon Weissman, însă roș-albaștrii se află în competiție pentru semnătura fotbalistului cu Beitar Ierusalim.

Shon Weissman, atacantul dorit de FCSB, nu a luat încă o decizie în legătură cu viitorul său. Pe lângă gruparea patronată de Gigi Becali, fotbalistul israelian este dorit și în țara sa, la Beitar Ierusalim.

Israelienii așteaptă un răspuns din partea lui Weissman în următoarele zile, însă sunt destul de siguri că, dacă Shon Weissman va reveni în Israel, va juca doar la Beitar Ierusalim.

”Atacantul Shon Weissman este așteptat să ia o decizie în zilele următoare dacă revine în Israel sau dacă își continuă cariera în străinătate. La Beitar Ierusalim se așteaptă această decizie și există convingerea că, dacă va hotărî să revină în țară, va ajunge la clubul din capitală.

La Beitar nu se grăbesc să ia decizii până când situația lui Weissman nu va fi clarificată definitiv”, au scris israelienii de la Maariv.