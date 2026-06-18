Universitatea Craiova se va duela în primul tur preliminar din Liga Campionilor cu ML Vitebsk. Meciul tur, programat pe 7/8 iulie, se va disputa în deplasare, iar returul, o săptămână mai târziu, pe "Ion Oblemenco"

ML Vitebsk își schimbă antrenorul înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitate Craiova va înfrunta în turul 2 preliminar din UCL câștigătoarea din duelul Levski Sofia (Bulgaria) - Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina).

În cazul în care va fi eliminată de formația din Belarus, Universitatea Craiova va coborî în turul 2 preliminar din Conference League, unde va înfrutna pierzătoarea din duelul Kairat Almaty (Kazahstan) -Sutjeska Niksic (Muntenegru).

ML Vitebsk, formație care anul trecut a cucerit în premieră titlul de campioană în Belarus, nu traversează cea mai bună perioadă. Ocupă locul 2 în actuala stagiune, după 11 etape, cu două puncte sub liderul Dinamo Minsk, iar antrenorul tocmai a fost demis.

Magomed Adiyev (48 de ani), tehnicianul care fusese numit la ML Vitebsk în aprilie, a fost înlăturat după doar 7 meciuri. Artem Leonov, conducătorul campioanei din Belarus, și-a explicat decizia într-un interviu acordat joi.

"Nu am fost mulțumiți nici de rezultate, nici de joc. Am decis că e nevoie de o schimbare. Nu e vorba numai de rezultate, dar nu vreau să ofer detalii din interior.

Nu e ușor să găsești un nou antrenor în aceste zile, însă cred că îl vom aduce peste două sau trei zile. Mâine mă voi întâlni cu un antrenor din Belarus, poate vom ajunge la un acord", a spus Leonov, pentru Sport5.

Întrebat despre duelul cu Universitatea Craiova, șeful lui ML Vitebsk a spus: "Cred că am dat peste cel mai dificil adversar posibil. Din nefericire, returul va fi în deplasare, însă vom da tot ce avem pentru a câștiga".

Având în vedere restricțiile impuse de UEFA, formația din Belarus nu va putea juca pe teren propriu meciul tur. Partida dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova ar urma să se dispute în Ungaria, la Mezőkövesd, pe stadionul echipei locale, care are o capacitate de puțin peste 4.000 de locuri.

Marcel Popescu: „Craiova trece la pas de primele două tururi”

Tragerea la sorți organizată de UEFA a stabilit un traseu care, cel puțin pe hârtie, pare accesibil pentru olteni. Sport.ro a luat legătura cu Marcel Popescu, fostul președinte al Universității Craiova, pentru o primă reacție.

„E un meci mai greu decât primul tur. Dar nu imposibil! Nu, nu. Craiova trece la pas de primele două tururi. Trece la pas!”, a declarat Marcel Popescu pentru Sport.ro.