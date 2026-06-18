SUA au învins Paraguay, scor 4-1, iar americanii au luat deja o opțiune serioasă pentru câștigarea grupei D din care mai fac parte Australia și Turcia.

Mauricio Pochettino: "Argentina este favorită la titlul mondial"

Mauricio Pochettino, selecționerul argentinian al SUA, a acordat un interviu pentru El Partidazo de Cope în care a vorbit și despre marele meci făcut de campioana mondială en-titre: Argentina - Algeria 3-0, cu Lionel Messi autorul unei triple.

"Messi este de pe altă planetă. Nici nu are sens să folosim vreo metaforă pentru a-l descrie. Întreaga națională a Argentinei, alături de staff și suporteri, este incredibilă. Doar la meciurile lor se aud mai mult fanii decât comentatorii TV", a spus Pochettino, citat de TyC Sports.

Pochettino, care a strâns 20 de meciuri la naționala Argentinei ca jucător, spune că ar prefera mai degrabă să înfrunte campioana europeană Spania în fazele eliminatorii.

"Argentina este favorită la titlul mondial. Au arătat asta și în primul meci. Acum aș prefera să înfrunt Spania decât Argentina. Spun asta și din motive personale", a mai spus Pochettino.

În cazul în care va câștiga grupa D, SUA vor înfrunta în faze șaisprezecimilor ocupanta locului 3 din grupa B, E, F, I sau J.

De cealaltă parte, Argentina, în cazul în care își câștigă grupa J, va da în șaisprezecimi peste ocupanta locului secund din grupa H, cea în care toate echipele au un punct după prima rundă: Uruguay, Arabia Saudită, Spania, Capul Verde.