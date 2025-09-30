Consiliul Jucătorilor din ATP și WTA consideră că a sosit timpul pentru ca organizatorii turneelor de mare șlem să plătească mai generos.

Deși turneele de mare șlem au bătut recorduri după recorduri, în ultimii ani, în ce privește premiile financiare, tenismenii momentului cer și mai mult.

$5 milioane sunt puține. Tenismenii vor premii și mai mari în turneele de mare șlem

Câștigători a câte $5 milioane prin victoriile obținute la US Open 2025, numerele unu ATP și WTA, Carlos Alcaraz și Aryna Sabalenka au semnat o scrisoare prin care le cer oficialilor celor patru mari competiții să ofere jucătorilor, până în 2030, cel târziu, 22% din veniturile încasate, și nu 16%, cum se întâmplă în prezent, conform APNews.