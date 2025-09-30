Consiliul Jucătorilor din ATP și WTA consideră că a sosit timpul pentru ca organizatorii turneelor de mare șlem să plătească mai generos.
Deși turneele de mare șlem au bătut recorduri după recorduri, în ultimii ani, în ce privește premiile financiare, tenismenii momentului cer și mai mult.
$5 milioane sunt puține. Tenismenii vor premii și mai mari în turneele de mare șlem
Câștigători a câte $5 milioane prin victoriile obținute la US Open 2025, numerele unu ATP și WTA, Carlos Alcaraz și Aryna Sabalenka au semnat o scrisoare prin care le cer oficialilor celor patru mari competiții să ofere jucătorilor, până în 2030, cel târziu, 22% din veniturile încasate, și nu 16%, cum se întâmplă în prezent, conform APNews.
Djokovic nu se mai află printre semnatarii acestei scrisori
Aceștia au cerut, în plus, contribuții suplimentare la pensie, sănătate, dar și ajutoare financiare pentru concedii maternale.
Scrisoarea datată în această vară a fost semnată de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Jack Draper, dar Novak Djokovic nu s-a mai numărat printre semnatari.
Victor Hănescu a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro de ce Djokovic e mai bun decât Federer și Nadal
Novak Djokovic este campion olimpic, deținătorul celor mai multe titluri de mare șlem în istoria tenisului masculin, dar și tenismenul care s-a încăpățânat să rămână lider mondial pentru cea mai lungă perioadă.
Tenismenului sârb nu îi mai lipsește niciun trofeu important în lumea tenisului, iar această superioritate pe care o demonstrează Djokovic în fața rivalilor Roger Federer și Rafael Nadal a fost prezisă de Victor Hănescu, într-un episod al emisiunii Poveștile Sport.ro.
„Djokovic e tare. Pe lângă zona de tenis, am văzut niște materiale cu el. Omul, la nivel de dezvoltare personală, mental, spiritual, e la un nivel de top. Nu cred că nici Federer, și nici Nadal nu au ajuns la acest nivel de maturitate mentală și de încredere personală.
Din ce vorbește și cum vorbește îți dai seama că, dincolo de aceste calități fizice excepționale, completează și cu o personalitate și o persoană foarte puternică. Combinația asta e ucigătoare,” a spus Victor Hănescu, în emisiunea prezentată de jurnalistul Andru Nenciu.