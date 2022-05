Stan Wawrinka, prima victorie în ATP, după un an și trei luni: tenismenul de 37 de ani l-a trimis acasă pe „baschetbalistul” Opelka

Stanislas Wawrinka (37 de ani, 361 ATP) l-a învins pe Reilly Opelka (24 de ani, 17 ATP), scor 3-6, 7-5, 6-2, în primul tur al competiției ATP Masters 1000 din capitala Italiei.

Tenismenul elvețian a obținut prima victorie în tenisul profesionist, după un an și trei luni în care s-a confruntat cu probleme la piciorul stâng, pentru care a fost operat de două ori.

Împotriva americanului cu o înălțime desprinsă din NBA, 2,11 metri, Stan Wawrinka nu s-a lăsat descurajat de pierderea primului set și a demonstrat o parte din abilitățile care i-au adus trofeul pe zgura pariziană de la Roland Garros, în 2015.

O scurtă pusă din defensivă, un passing shot de rever direct câștigător, din retur și un serviciu extrem de solid în seturile 2 și 3 l-au făcut pe Wawrinka să strălucească, în detrimentul lui Opelka.

În turul secund, Stan Wawrinka va juca împotriva jucătorului mai bun din meciul Laslo Djere - Borna Coric, iar o potențială victorie în această rundă l-ar putea trimite în turul 3 către o reeditare a finalei Roland Garros 2015, Wawrinka - Djokovic.

A first tour-level win since the 2021 Australian Open for Stan the Man ????@stanwawrinka rallies from a set and a break down to get past Opelka 3-6 7-5 6-2 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/gqYxzCAnGm