A incalcat Wawrinka regulile carantinei? :) Triplul campion de mare slem a lasat intreaga lume cu gura cascata inainte de a implini 35 de ani

Stan Wawrinka a uimit intreaga lume prin postarile pe care le-a publicat pe Twitter si Instagram in timpul carantinei.

Stan Wawrinka implineste astazi 35 de ani, dar aniversarea sa nu este singurul motiv pentru care elvetianul i-a eclipsat pe ceilalti tenismeni in perioada carantinei cauzate de raspandirea virusului SARS-COV2.

Triplul campion de Grand Slam merita sa fie numarul 1 ATP pe timp de izolare, potrivit multor fani ai tenisului care l-au urmarit pe retelele sociale.



Stan Wawrinka (35 de ani), cel mai in forma tenismen pe retelele sociale in timpul pandemiei de coronavirus



Stan a facut show pe Instagram si Twitter, publicand initial o poza cu intalnirea "romantica" care a avut loc in propria bucatarie, postare apreciata de peste 90,000 de oameni, urmata de o alta poza si un video in care Wawrinka s-a multiplicat, atat in propriul living, cat si pe terenul de antrenament, adunand pana acum peste 200,000 de oameni care i-au lasat feedback pozitiv.

Wawrinka a castigat primul sau turneu de mare slem in 2014, cand l-a invins in finala Openului Australian pe Rafael Nadal. Elvetianul l-a rapus pe Novak Djokovic in ultimul act de la Roland Garros, un an mai tarziu, incheindu-si seria Slam-urilor castigate pana in prezent in 2016, la US Open, unde a trecut din nou de sarb in patru seturi. In plus, Wawrinka are o medalie de aur olimpica in palmares, castigata in proba de dublu alaturi de Roger Federer la JO 2008 de la Beijing.