ALTERCATIE neverosimila intre Wawrinka si sotia lui Roger Federer: "E insuportabila!" | "Esti un bebelus plangacios"

Roger Federer si Stan Wawrinka sunt, fara indoiala, cei mai buni tenismeni elvetieni din Era Open a tenisului masculin, dar relatia dintre cei doi nu a fost lipsita de scandaluri.

La editia 2014 a Turneului Campionilor, Stan Wawrinka a avut o altercatie cu Mirka, sotia lui Roger Federer, Wawrinka acuzand-o ca ar fi tipat frecvent inainte ca el sa serveasca, distragandu-i astfel atentia in momentele cruciale ale partidei.

"De fiecare data cand sunt pe terenul in dreptul lojei ei, striga inainte sa servesc. Asa a facut si la Wimbledon. E insuportabila," i-a comunicat Stan Wawrinka arbitrului de scaun, Damien Dumusois, inainte ca Mirka sa tipe din nou, iar Stan sa se opreasca si sa ii atraga atentia, indreptandu-se spre ea si spunand: "Nu faci asta doar inainte sa servesc, deci," moment in care Mirka a rabufnit si l-a catalogat "bebelus plangacios."

"Ce, ce a spus?" A intrebat mirat Wawrinka intr-un punct vital al meciului, la scorul de 6-4, 5-7, 5-5, 40-40.

Dar relatia dintre Wawrinka si Federer a fost, per total, placuta pentru amandoi, Stan referindu-se la Roger ca la un frate mai mare in circuitul ATP, intr-un interviu acordat in acest an: "Roger m-a invatat multe lucruri. Cand am devenit eu jucator profesionist, el era deja numarul unu in lume si castigase multe competitii de mare slem. La inceputul carierei, am putut conta pe sfaturile lui Roger Federer inaintea meciurilor importante. A fost ca un frate mai mare pentru mine in circuit. Imi place calmul lui si importanta pe care o da traitului in prezent. Zilele sale sunt foarte aglomerate, dar in ciuda acestui fapt, ramane incredibil de calm," spunea Stan Wawrinka recent pentru UbiTennis.

Federer il conduce pe Wawrinka cu un neverosimil scor, 23-3 la meciurile directe, iar scorul Grand Slam-urilor adjudecate de cei doi este de 20-3.