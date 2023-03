Irina Begu (32 de ani, 34 WTA) a avansat în runda a doua a întrecerii de calibru WTA 1000 de la Miami.

Sportiva din București a trecut de filipineza Alexandra Eala, în vârstă de 17 ani, număr 219 WTA, scor 6-2, 7-5.

Șase game-uri consecutive, dintre care trei, prin break, a câștigat românca în primul set, după un start bun al adversarei. Desprinsă la 2-0 în primul set și la 5-1 în a doua manșă, tânăra din Filipine a fost copleșită de jocul constant al Irinei Begu, care și-a oferit un prim test complicat, dar trecut cu brio, în runda inaugurală.

A great start to the week for Irina as she wins a set easily and also fights back to win the match. After a comfortable 1st set, she got down big 5-1 in the 2nd. But went on to win the next 6 games in a row to seal the victory. Irina Begu defeated Alexandra Eala 6-2, 7-5. pic.twitter.com/wyZGVqoHp2