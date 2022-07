Specialiștii Eurosport, impresionați de jocul Simonei Halep de la Wimbledon 2022: "E mai bună decât în 2019"

Jucătoarea de tenis din România a trecut în sferturile de finală de Amanda Anisimova, scor 6-2, 6-4, reușind să nu piardă niciun set până în această fază a competiției.

În semifinale, Simona Halep va juca împotriva jucătoare din Kazakhstan, Elena Rybakina, favorită numărul 17 a turneului. În sferturi, sportiva de 23 de ani a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-2, 6-3. Meciul din semifinale se va desfășura joi, după ora 17:00.

"E o jucătoare mai bună decât în 2019, e o jucătoare completă, servește mai bine, vine mai des în față, ia mingile mai devreme și le forțează pe adversare să greșească mai mult", a spus Mats Wilander după meci, la Eurosport.

"Anisimova probabil s-a gândit că a pierdut meciul și a dat drumul la brațe, așa cum a făcut Van De Zandschulp în meciul cu Nadal. Dacă ar fi fost 5-3, ar fi stat altfel lucrurile, dar Simona a avut 5-1. Halep a jucat bine, iar Amanda a jucat cu dubii și e bine pentru Simona că a avut un final mai greu de meci.

'Am avut nevoie de picioarele mele astăzi', a spus Simona, iar faptul că s-a lovit pe picior spre finalul meciului îmi spune că a fost tensionată. E foarte inteligentă, are multă experiență și a făcut față emoțiilor. Picioarele sunt principala armă atunci când ai emoții.

În astfel de momente trebuie să faci față emoțiilor negative. Dacă Anisimova ar fi pus mai multă presiune pe Simona, poate că pentru ea n-ar fi fost la fel de ușor să închidă meciul. Halep simte mai bine aceste momente și de-aceea a reușit să termine meciul în două seturi. Simona a jucat mai bine astăzi. Amanda a făcut un turneu bun, dar Simona arată foarte bine", a spus și Alex Corretja.

1⃣ former champion

3⃣ first-time Grand Slam semifinalists

Who will our #Wimbledon finalists be? pic.twitter.com/FDgr0VdiIE