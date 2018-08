SORANA CIRSTEA - MARIA SHARAPOVA, US OPEN | Ce a spus Sharapova despre meciul cu Sorana: "Cateodata nu ai idee la ce sa te astepti!"

Sorana Cirstea o va intalni pe Maria Sharapova in turul 2 la US Open.

Maria Sharapova a vorbit despre meciul din turul secund de la US Open pe care-l va disputa impotriva Soranei Cirstea.

Rusoaica in varsta de 31 de ani a declarat la New York ca se asteapta la o partida dificila pentru ca stie despre Sorana ca este o adversara foarte agresiva.



"Sorana este o jucatoare care evolueaza extrem de agresiv. Cateodata nu ai nicio idee la ce sa te astepti intr-un meci precum acesta. Dar pentru mine nu conteaza cu cine joc, incerc sa nu ma gandesc la asta, ma axez doar pe ce am eu de imbunatatit, aceasta va fi grija mea", a spus Sharapova la o conferinta de presa.

Partida dintre Sorana Cirstea si Maria Sharapova va avea loc joi, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in aceasta seara. Cele doua s-au mai intalnit o singura data in trecut, in 2012, la Beijing, cand rusoaica s-a impus in minimul de seturi, scor 6-2, 6-2.

Sorana Cirstea a ajuns cel mai departe la ultimul turneu de Grand Slam al anului in 2009, cand a evoluat in turul al trelea.