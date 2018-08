Prima reactie a lui Darren Cahill dupa eliminarea Simonei Halep de la US Open: "Ea stie care sunt problemele ei. Trebuie sa renunte la asta!"

Simona Halep a fost eliminata in primul tur de la US Open de Kaia Kanepi.

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit pentru prima data de la esecul elevei sale la US Open.

Australianul sustine ca Simona pierde foarte multe puncte intr-un meci dupa ce se enerveaza si i-a cerut sa schimbe acest lucru: "Simona stie care sunt problemele ei. Atunci cand devine putin prea emotionala pierde foarte multe puncte la rand din acest motiv. Trebuie sa renunte la asta", a spus Darren Cahill la ESPN.

Simona Halep a pierdut in fata estoniencei Kaia Kanepi cu scorul de 2-6, 4-6, in primul tur al US Open,

In 2017, Halep a pierdut tot in primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sharapova. Halep a mai fost eliminata anterior in primul tur al US Open doar la prima ei participare, in 2010, cand a fost invinsa de Jelena Jankovic din Serbia, locul 5 WTA atunci, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows a fost in 2015, cand a atins faza semifinalelor.

Pentru Simona urmeaza o pauza de o luna de zile pana la urmatorul turneu la care va participa: Wuhan (23-30 septembrie).