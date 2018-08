US OPEN 2018 | Irina Begu si Ana Bogdan joaca astazi in turul 2! Vezi programul zilei: 5 romani intra pe teren

Sorana Cirstea intra pe teren si in proba de dublu dupa ce a reusit o calificare fantastica la simplu.

Organizatorii au anuntat programul zilei de miercuri la US Open 2018, acolo unde Romania va fi reprezentata de 5 sportivi.

In proba de simplu, in turul al doilea, vor evolua Irina Begu si Ana Bogdan.

In jurul orei 20:00, ora Romaniei, Irina Begu va evolua impotriva chinezoaicei Qiang Wang, meciul lor fiind programat al doilea pe terenul numarul 10. Aceasta partida va fi o premiera in circuit, intrucat cele doua sportive nu s-au mai intalnit pana acum.

Pe terenul numarul 5, Ana Bogdan o va intalni pe favorita numarul 8 a competitiei, Karolina Pliskova, in jurul orei 21:30, fiind al treilea meci de pe terenul numarul 5. Cele doua s-au mai intalnit o data, in 2014, pe zgura, cand cehoaica s-a impus in minimul de seturi.

In proba de dublu, Sorana Cirstea si Sara Sorribes Tormo le vor intalni pe Kichenok si Siegemund pe terenul numarul 9, dupa miezul noptii, meciul lor fiind al patrulea al zilei.

Tot in proba de dublu, echipa formata din Irina Bara si Alize Cornet se vor duela cu perechea Bacsinszky/Zvonareva, in jurul orei 21:30, partida lor fiind a treia de pe terenul cu numarul 14.

In fine, pe terenul cu numarul 15, campionii en-titre, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, isi vor incepe campania de cucerire a unui nou titlu cu echipa formata din Arends si Sancic, de la ora 18:00, ora Romaniei.

Turneul de la US Open 2018 se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.