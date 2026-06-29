Mai mult ca niciodată, o participare în turneul de la Wimbledon prezintă motivații financiare, dincolo de onoarea de a juca în cea mai prestigioasă competiție a tenisului. În raport cu ediția din 2025, organizatorii turneului au mărit premiile cu 20%, aducându-le jucătorilor cea mai mare creștere anuală.

În urmă cu 149 ani, când pe iarba de la Wimbledon avea loc întâia ediție a întrecerii, nimeni nu s-ar fi putut gândi că „sportul alb” va ajunge o industrie lucrativă care își permite să scrie cecuri de câte €92,722 pentru fiecare din cei 256 de participanți ai celor două probe individuale.

Wimbledon 2026: peste 90,000 de euro pentru fiecare din cei 256 de participanți ai probelor individuale

Mărită cu peste 21%, în raport cu anul trecut, suma premiului acordat tuturor jucătorilor care participă în competiția propriu-zisă de la Wimbledon reprezintă un record. Patru jucătoare din România și-au asigurat îndeplinirea acestui prag: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu.

Jucătorii care vor obține o victorie pe tabloul principal vor simți succesul ca pe un trofeu ATP/WTA 250 ridicat deasupra capului, deoarece premiul pus în joc pentru jucătorii ajunși în turul secund se ridică la înălțimea bornei de €146,038.

O calificare în turul trei aduce €214,421, iar o accedere în săptămâna a doua de concurs, nu mai puțin de €347,709.