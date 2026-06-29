GALERIE FOTO Premiile de la Wimbledon, cea mai mare creștere anuală din istorie: cât vor primi campionii și tenismenii eliminați în primul tur

Premiile de la Wimbledon, cea mai mare creștere anuală din istorie: cât vor primi campionii și tenismenii eliminați în primul tur Tenis
Marcu Czentye
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Turneul de la Wimbledon se desfășoară în perioada 29 iunie - 12 iulie având premii-record puse în joc.

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Turneul de la WimbledonNovak DjokovicJannik SinnerArina SabalenkaIga Swiatekpremii
Din articol

Mai mult ca niciodată, o participare în turneul de la Wimbledon prezintă motivații financiare, dincolo de onoarea de a juca în cea mai prestigioasă competiție a tenisului. În raport cu ediția din 2025, organizatorii turneului au mărit premiile cu 20%, aducându-le jucătorilor cea mai mare creștere anuală.

În urmă cu 149 ani, când pe iarba de la Wimbledon avea loc întâia ediție a întrecerii, nimeni nu s-ar fi putut gândi că „sportul alb” va ajunge o industrie lucrativă care își permite să scrie cecuri de câte €92,722 pentru fiecare din cei 256 de participanți ai celor două probe individuale.

Wimbledon 2026: peste 90,000 de euro pentru fiecare din cei 256 de participanți ai probelor individuale

Mărită cu peste 21%, în raport cu anul trecut, suma premiului acordat tuturor jucătorilor care participă în competiția propriu-zisă de la Wimbledon reprezintă un record. Patru jucătoare din România și-au asigurat îndeplinirea acestui prag: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu.

Jucătorii care vor obține o victorie pe tabloul principal vor simți succesul ca pe un trofeu ATP/WTA 250 ridicat deasupra capului, deoarece premiul pus în joc pentru jucătorii ajunși în turul secund se ridică la înălțimea bornei de €146,038.

O calificare în turul trei aduce €214,421, iar o accedere în săptămâna a doua de concurs, nu mai puțin de €347,709.

Turneul de la Wimbledon

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Marile premii puse în joc la Wimbledon 2026: campionul încasează €4,172,510

Câștigătorii probelor individuale vor încasa cu 20% mai mult decât au primit Jannik Sinner și Iga Swiatek, în 2025.

Peste 4,15 milioane își vor asigura câștigătorii probelor individuale, dar și regretul unei finale pierdute va deveni mai ușor de digerat, în contextul premiului de €2,086,255 acordat finaliștilor.

Semifinaliștii probelor individuale vor trece, la rândul lor, de pragul de un milion de euro, urmând să încaseze €1,043,128 pentru cele cinci victorii pe care le vor lega pe iarba de la Wimbledon.

Sfertfinaliștii se vor mulțumi cu jumătate, aproximativ €556,335, sumă care le va fi alocată pentru seriile de patru victorii consecutiv reușite la Wimbledon 2026.

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