OFICIAL Universitatea Craiova a confirmat transferul fotbalistului de 750.000 de €, format de Benfica

Universitatea Craiova a confirmat transferul fotbalistului de 750.000 de €, format de Benfica Superliga
Alexandru Hațieganu
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Campioana României, Universitatea Craiova, continuă să își întărească lotul pentru următorul sezon. 

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Heriberto Tavares

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Universitatea Craiova a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, aducerea extremei stânga Heriberto Tavares (29 de ani). 

Heriberto Tavares, prezentat oficial de Universitatea Craiova

Tavares este născut în Portugalia, însă are cinci selecții pentru naționala din Insulele Capului Verde. El a semnat un contract pe doi ani cu campioana României, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. 

Heriberto Tavares a ajuns în Bănie în calitate după despărțirea de Maccabi Netanya. 

„Bun venit, Heriberto Tavares!

Internaționalul capverdian a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel.

De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya”, a scris Universitatea Craiova, pe Facebook.

  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Heriberto Tavares, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. 

Bursa transferurilor la Craiova

  • Antrenor - Filipe Coelho (confirmat)
  • Veniri - Răzvan Sava (Udinese / 2,5 milioane de euro), Ronaldo Romario Webster (Shkendija / 500.000 de euro), Heriberto Tavares (Maccabi Netanya / 200.000 de euro), Alexandru Maxim (FCSB / gratis), Simon Elisor (Famalicão / 1.500.000 de euro)
  • Reveniri după împrumuturi - Ștefan Bană (Oțelul), Florin Gașpăr (CSM Reșița)
  • Plecări - Florin Ștefan, Vasile Mogoș , Silviu Lung Jr., Joao Goncalves (contracte încheiate), Robert Petculescu (Voluntari / gratis)
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