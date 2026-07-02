Universitatea Craiova a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, aducerea extremei stânga Heriberto Tavares (29 de ani).

Heriberto Tavares, prezentat oficial de Universitatea Craiova

Tavares este născut în Portugalia, însă are cinci selecții pentru naționala din Insulele Capului Verde. El a semnat un contract pe doi ani cu campioana României, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Heriberto Tavares a ajuns în Bănie în calitate după despărțirea de Maccabi Netanya.

„Bun venit, Heriberto Tavares!

Internaționalul capverdian a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel.

De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya”, a scris Universitatea Craiova, pe Facebook.