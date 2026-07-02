Londonezii au bătut palma cu Sandro Tonali, care se va alătura echipei antrenate de Roberto De Zerbi după ce Spurs le va achita 116 milioane de euro celor de la Newcastle United, un transfer istoric pentru londonezi.

Rafa Leao, dorit la Tottenham

Totuși, Tottenham nu se oprește aici, iar presa britanică scrie că Roberto De Zerbi a mai pregătit un transfer stelar.

De Zerbi își dorește o extremă stânga, iar Tottenham a purtat discuții în acest sens cu AC Milan, pentru transferul lui Rafa Leao, care a intrat pe lista scurtă a lui Spurs. Pe lista lui De Zerbi se mai află și Savinho de la Manchester City.

În vârstă de 27 de ani, Rafa Leao este cotat la 50 de milioane de euro, conform Transfermarkt, și mai are contract până în 2028 cu AC Milan.

În sezonul recent încheiat, Rafa Leao a contribuit cu 10 goluri și trei pase decisive în cele 31 de meciuri în care și-a făcut apariția la AC Milan.

În contractul său cu AC Milan, Rafa Leao are inclusă o clauză de reziliere în valoare de 175 de milioane de euro, însă se pare că milanezii ar fi de acord să își cedeze starul pentru doar 50 de milioane de euro.