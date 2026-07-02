A uitat Wimbledon de maniere? Tratamentul primit de un tenismen legendar în Marea Britanie

Departamentul de comunicare și relații publice al turneului de la Wimbledon are ce să își reproșeze, în prima săptămână a competiției de mare șlem.

Aflat în anul retragerii, Daniel Evans (36 de ani, 385 ATP) - câștigător al Cupei Davis în 2015, cu echipa Marii Britanii - nu a primit wildcard pe tabloul principal al întrecerii de mare șlem din Londra.

Fost număr 21 ATP, Daniel Evans, ignorat de organizatorii Wimbledon, la retragere

Evans a fost nevoit să joace calificări, dar nu a reușit să treacă mai mult de un tur în competiția preliminară, sfârșind învins de numărul 149 ATP, Tristan Schoolkate, 7-5, 6-0.

Dan Evans a primit însă o invitație de joc în proba de dublu masculin a turneului de la Wimbledon, unde a făcut echipă cu un alt britanic, Henry Searle.

Echipa Evans / Searle a fost învinsă de capii de serie numărul 9 ai competiției, Hugo Nys și Edouard Roger-Vasselin, 6-2, 6-4.

Dezamăgitor pentru Evans a fost faptul că și-a jucat ultimul meci al carierei la Wimbledon pe terenul cu numărul 15, de la ora 11, ora locală, departe de atenția publicului.

După meci, Daniel Evans a fost fotografiat făcându-și loc, printre spectatori, pentru a părăsi complexul de la Wimbledon în tăcere.