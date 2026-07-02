A uitat Wimbledon de maniere? Tratamentul primit de un tenismen legendar în Marea Britanie

Departamentul de comunicare și relații publice al turneului de la Wimbledon are ce să își reproșeze, în prima săptămână a competiției de mare șlem.
Aflat în anul retragerii, Daniel Evans (36 de ani, 385 ATP) - câștigător al Cupei Davis în 2015, cu echipa Marii Britanii - nu a primit wildcard pe tabloul principal al întrecerii de mare șlem din Londra.
Fost număr 21 ATP, Daniel Evans, ignorat de organizatorii Wimbledon, la retragere
Evans a fost nevoit să joace calificări, dar nu a reușit să treacă mai mult de un tur în competiția preliminară, sfârșind învins de numărul 149 ATP, Tristan Schoolkate, 7-5, 6-0.
Dan Evans a primit însă o invitație de joc în proba de dublu masculin a turneului de la Wimbledon, unde a făcut echipă cu un alt britanic, Henry Searle.
Echipa Evans / Searle a fost învinsă de capii de serie numărul 9 ai competiției, Hugo Nys și Edouard Roger-Vasselin, 6-2, 6-4.
Dezamăgitor pentru Evans a fost faptul că și-a jucat ultimul meci al carierei la Wimbledon pe terenul cu numărul 15, de la ora 11, ora locală, departe de atenția publicului.
După meci, Daniel Evans a fost fotografiat făcându-și loc, printre spectatori, pentru a părăsi complexul de la Wimbledon în tăcere.
Dan Evans, dezamăgit de tratamentul primit
O parte din fanii tenisului au intrerpretat aceste decizii impuse de organizatorii turneului de la Wimbledon drept lipsite de respect față de un jucător care a ajutat Marea Britanie să redevină campioană în Cupa Davis, pe când alții nu cred că Evans merita mai multă atenție, atrăgând atenția asupra consumului de cocaină care l-a suspendat din tenis timp de un an, în 2017.
Dezamăgit, Dan Evans s-a pronunțat cu privire la tratamentul primit din partea oficialilor Wimbledon. „Nu înțeleg de ce nu mi s-a oferit wildcard și nimeni nu mi-a dat un motiv decent. Dacă mi-ar fi spus că sunt peste limita greutății sau ieșit din formă, aș fi acceptat, dar nimeni din federație - pentru care am făcut multe - nu a venit să îmi comunice vreo explicație.
Cred că s-ar fi putut face asta, face parte din îndatoririle lor,” a declarat Dan Evans, dezamăgit, după ultima partidă oficială jucată la Wimbledon, notează The Guardian.
Daniel Evans se retrage din tenis având în palmares două titluri ATP. El a reușit de trei ori calificarea în turul trei al competiției de la Wimbledon. Cel mai bun rezultat al său în competițiile majore îl reprezintă optimile de finală atinse la Melbourne și New York, în 2017, respectiv 2021.