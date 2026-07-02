Rapid a învins-o pe Dinamo Kiev, scor 3-1, în primul amical al verii disputat de formația giuleșteană.

Rapid, succes împotriva lui Dinamo Kiev

Alb-vișiniii s-au văzut conduși în minutul 56, după un penalty transformat de Vitaliy Buyalskyy.

Elevii lui Daniel Pancu au întors însă soarta meciului prin golurile marcate de El Sawy (53'), Burmaz (76') din lovitură de pedeapsă și Kamara (89').

Echipele de start

Rapid (3-4-3): Aioani - Onea, Ignat, Kramer - Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop - Dobre, Jambor, Petrila

Aioani - Onea, Ignat, Kramer - Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop - Dobre, Jambor, Petrila Dinamo Kiev: Surkis - Bilovar, Korobov, Malysh, Thiare, Vivcharenko, Buyalskyy, Rubchynskyi, Yatsyk, E. Guerrero, Ogundana

Surkis - Bilovar, Korobov, Malysh, Thiare, Vivcharenko, Buyalskyy, Rubchynskyi, Yatsyk, E. Guerrero, Ogundana Rezerve: Manko, Olkhovyi, Blănuță, Dykyi, Gusev,Redushko, A. Torres, Voloshyn

Rapid s-a impus în fața lui Dinamo Kiev pe HF-Stadion din Bad Wimsbach (Austria). Pentru giuleșteni urmează următoarele amicale: pe 5 iulie cu Rapid Viena (18:15), pe 8 iulie cu FC Kosice (18:30) și pe 9 iulie cu Slovan Liberec (18:30).

Universitatea Cluj o va înfrunta în dublă manșă pe Dinamo Kiev, în turul întâi preliminar din Europa League, pe 9 iulie (deplasare, 20:00) și pe 16 iulie (acasă, 20:30).