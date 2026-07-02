După o primă repriză controlată de Mannschaft, naționala Paraguayului a intrat la vestiare în avantaj, după un gol marcat de Enciso în minutul 42. Nemții au egalat în minutul 54, cu un gol marcat de Kai Havertz, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde paraguayenii au avut câștig de cauză.

Julian Nagelsmann, sfătuit să demisioneze de la naționala Germaniei

Imediat după eliminarea nemților, în Germania s-a vorbit intens despre demiterea lui Julian Nagelsmann, chiar dacă selecționerul a anunțat că nu are de gând să facă acest lucru.

Joi, la Federația Germană de Fotbal (DFB), a avut loc o ședință la care au luat parte președintele federației Bernd Neuendorf, directorul tehnic Andreas Rettig, directorul sportiv Rudi Völler, președintele Bundesliga Hans-Joachim Watzke și Nagelsmann.

Nagelsmann a explicat în detaliu care au fost, în opinia sa, problemele care au dus la eliminarea Germaniei în 16-imile de finală. Conform Sky Sport, conducerea DFB i-a sugerat antrenorului să demisioneze astfel încât să evite o plecare rușinoasă de la prima reprezentativă.

Așadar, cel mai probabil, Julian Nagelsmann va demisiona de la naționala Germaniei, însă decizia este așteptată abia în următoarele zile.

Se pare că principalul favorit să îi ia locul antrenorului pe banca echipei naționale a Germaniei este nimeni altul decât Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, care, în prezent, este manager tehnic în grupul Red Bull.

Jurgen Klopp: "Nu este momentul să vorbim despre asta"

Analist TV pe durata Cupei Mondiale, Jurgen Klopp a fost întrebat la Magenta TV de ce ar fi nevoie pentru a fi convins să preia naționala Germaniei în acest moment. Antrenorul a refuzat să vorbească prea mult pe acest subiect, însă nici nu a exclus varianta.

"Nu m-am gândit la asta încă. Adesea am fost și eu în această situație ca antrenor, când un vis mi s-a spulberat. Înțeleg că oamenii îmi menționează numele atunci când vorbesc despre echipa națională, dar nu este momentul să vorbim despre asta.

Am acum un job care chiar îmi place. Germania a fost eliminată astăzi și nu este momentul să vorbim despre viitorul meu", a spus Klopp.