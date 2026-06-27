Veste teribilă în tenisul mondial. Chris Evert a anunțat că boala cruntă a recidivat

Veste teribilă în tenisul mondial. Chris Evert a anunțat că boala cruntă a recidivat Tenis Chris Evert, mărturisiri zguduitoare despre momentul de răscruce al vieții
SPORT.RO
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Chris Evert se confruntă din nou cu cancerul ovarian. Multipla campioană a fost deja operată și urmează să înceapă chimioterapia.

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Chris EvertSimona HalepTenisWTA
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Fosta mare jucătoare americană, deținătoare a 18 titluri de Grand Slam, a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că boala cu care s-a mai luptat în trecut a reapărut. Potrivit anunțului său, ea va lipsi de la turneul de la Wimbledon și își va suspenda temporar activitatea profesională.

  • Chris Evert Marturisiri Zguduitoare Despre Momentul De Rascruce Al Vietii 2
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Chris Evert, mărturisiri zguduitoare despre momentul de răscruce al vieții
Chris Evert, mărturisiri zguduitoare despre momentul de răscruce al vieții
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Luptă din nou cu boala

Apropiată a Simonei Halep, americanca în vârstă de 71 de ani a detaliat situația sa medicală actuală.

„Întotdeauna am crezut în importanța de a fi deschisă și sinceră în privința sănătății mele. Weekendul trecut, după ce am fost supusă unor scanări CT și PET am aflat că a revenit cancerul meu ovarian. Am fost deja supusă unei intervenții chirurgicale ca prim pas în tratamentul și recuperarea mea și voi începe chimioterapia în următoarele săptămâni. Din acest motiv, nu voi participa la Wimbledon anul acesta și mă voi retrage de la angajamentele mele profesionale în următoarele luni pentru a mă concentra pe sănătatea mea”, a transmis Evert.

Fosta sportivă a fost diagnosticată inițial cu această formă de cancer în stadiul 1, în decembrie 2021. După un tratament urmat pe parcursul anului 2022, afecțiunea a intrat în remisie, însă a recidivat prima oară în 2023. Boala are un istoric tragic în familia sa, sora acesteia pierzându-și viața din aceeași cauză, la vârsta de 62 de ani.

În ciuda veștilor recente, Evert rămâne încrezătoare în șansele sale de recuperare:

„Cancerul ovarian este necruțător, dar voi rămâne optimistă și hotărâtă să continui să lupt. Sunt profund recunoscătoare echipei mele medicale, familiei mele, prietenilor mei și tuturor celor care mi-au oferit sprijinul și încurajarea. Sper să vă văd pe toți în curând”, a mai spus fosta campioană.

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