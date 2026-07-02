Dinamo s-a înțeles cu un nou atacant. Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo s-a înțeles cu un nou atacant. Anunțul făcut de Andrei Nicolescu Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Conducerea „câinilor” a confirmat acordul cu un nou vârf de atac. Fotbalistul vine din străinătate, iar negocierile cu clubul său sunt aproape finalizate.

TAGS:
DinamoSuperligaandrei nicolescu
Din articol

Dinamo continuă campania de mercato pentru sezonul următor, prioritatea actuală fiind întărirea liniei ofensive. Potrivit lui Andrei Nicolescu, o nouă mutare este iminentă. „Un atacant ne mai dorim. Ne-am și înțeles cu atacantul. Sunt discuții avansate cu clubul”, a spus oficialul bucureștean.

  • Nicolescu atacant 140226
×
Nicolescu atacant 140226
Nicolescu crainic 030725
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
ÎNAPOI LA ARTICOL

Piața internă, inaccesibilă pentru alb-roșii

Întrebat dacă viitorul jucător evoluează în campionatul intern, reprezentantul dinamovist a respins varianta. Acesta a explicat că aducerea unor fotbaliști autohtoni de top este blocată atât de considerente financiare, cât și de orgoliile locale.

„Nu, de afară. Pe jucătorii de calitate din România e greu să îi acceseze Dinamo, mai ales din cauza rivalității”, a transmis Nicolescu pentru ProSport.

Echipa din Ștefan cel Mare se orientează predominant către transferurile din afara țării, de unde consideră că poate obține un randament mai bun în limitele bugetului stabilit.

„Un român și un străin vin acum. În rest, avem ținte din străinătate. Dacă am fi avut români de mare calitate, i-am fi luat. Nu avem însă de unde, iar pe cei foarte buni nu ne permitem să îi aducem. Mă refer la jucătorii de la FCSB, Rapid sau CFR”, a adăugat administratorul special.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a fost surprins Vladislav Blănuță la Rapid - Dinamo Kiev! Atacantul speră să plece din Ucraina
Cum a fost surprins Vladislav Blănuță la Rapid - Dinamo Kiev! Atacantul speră să plece din Ucraina
Țintă ambițioasă la Dinamo pentru noul sezon. Jucătorul care vrea titlul și cere un fundaș central
Țintă ambițioasă la Dinamo pentru noul sezon. Jucătorul care vrea titlul și cere un fundaș central
Dinamo a dat lovitura! Extrema naționalei și-a dat acordul și semnează
Dinamo a dat lovitura! Extrema naționalei și-a dat acordul și semnează
ULTIMELE STIRI
Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 1-0, acum pe Sport.ro! Românca e favorită în turul doi la Wimbledon
Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 1-0, acum pe Sport.ro! Românca e favorită în turul doi la Wimbledon
Rapid, victorie entuziasmantă împotriva lui Dinamo Kiev, adversara „U” Cluj din Europa League
Rapid, victorie entuziasmantă împotriva lui Dinamo Kiev, adversara „U” Cluj din Europa League
Tottenham pune la cale un transfer stelar! Londonezii abia au încheiat o mutare istorică
Tottenham pune la cale un transfer stelar! Londonezii abia au încheiat o mutare istorică
Universitatea Craiova a confirmat transferul fotbalistului de 750.000 de €, format de Benfica
Universitatea Craiova a confirmat transferul fotbalistului de 750.000 de €, format de Benfica
Probleme pentru Chivu! Negocierile s-au blocat, iar Inter s-a reorientat spre un portar din Premier League
Probleme pentru Chivu! Negocierile s-au blocat, iar Inter s-a reorientat spre un portar din Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”



Recomandarile redactiei
Tottenham pune la cale un transfer stelar! Londonezii abia au încheiat o mutare istorică
Tottenham pune la cale un transfer stelar! Londonezii abia au încheiat o mutare istorică
Rapid, victorie entuziasmantă împotriva lui Dinamo Kiev, adversara „U” Cluj din Europa League
Rapid, victorie entuziasmantă împotriva lui Dinamo Kiev, adversara „U” Cluj din Europa League
Cum a fost surprins Vladislav Blănuță la Rapid - Dinamo Kiev! Atacantul speră să plece din Ucraina
Cum a fost surprins Vladislav Blănuță la Rapid - Dinamo Kiev! Atacantul speră să plece din Ucraina
Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”
Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”
Universitatea Craiova a confirmat transferul fotbalistului de 750.000 de €, format de Benfica
Universitatea Craiova a confirmat transferul fotbalistului de 750.000 de €, format de Benfica
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!