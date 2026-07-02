Dinamo s-a înțeles cu un nou atacant. Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo continuă campania de mercato pentru sezonul următor, prioritatea actuală fiind întărirea liniei ofensive. Potrivit lui Andrei Nicolescu , o nouă mutare este iminentă. „Un atacant ne mai dorim. Ne-am și înțeles cu atacantul. Sunt discuții avansate cu clubul” , a spus oficialul bucureștean.

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Piața internă, inaccesibilă pentru alb-roșii

Întrebat dacă viitorul jucător evoluează în campionatul intern, reprezentantul dinamovist a respins varianta. Acesta a explicat că aducerea unor fotbaliști autohtoni de top este blocată atât de considerente financiare, cât și de orgoliile locale.

„Nu, de afară. Pe jucătorii de calitate din România e greu să îi acceseze Dinamo, mai ales din cauza rivalității”, a transmis Nicolescu pentru ProSport.

Echipa din Ștefan cel Mare se orientează predominant către transferurile din afara țării, de unde consideră că poate obține un randament mai bun în limitele bugetului stabilit.

„Un român și un străin vin acum. În rest, avem ținte din străinătate. Dacă am fi avut români de mare calitate, i-am fi luat. Nu avem însă de unde, iar pe cei foarte buni nu ne permitem să îi aducem. Mă refer la jucătorii de la FCSB, Rapid sau CFR”, a adăugat administratorul special.