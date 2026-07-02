FOTO EXCLUSIV Cum a fost surprins Vladislav Blănuță la Rapid - Dinamo Kiev! Atacantul speră să plece din Ucraina

Cum a fost surprins Vladislav Blănuță la Rapid - Dinamo Kiev! Atacantul speră să plece din Ucraina Stranieri
SPORT.RO
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Vladislav Blănuță nu s-a adaptat la Dinamo Kiev și își dorește să părăsească gruparea ucraineană în această vară.

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Vladislav BlanutaDinamo KievRapidamical
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Deocamdată nu s-au găsit soluții pentru atacantul transferat de ucraineni de la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu.

Vladislav Blănuță, surprins la Rapid - Dinamo Kiev

  • Vladislav blanuta 16
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Blanuta
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Blănuță a ajuns în cantonamentul echipei antrenate de Igor Kostyuk și se află pe banca de rezerve la amicalul cu Rapid. 

Atacantul a fost dorit în iarnă la Dinamo, însă transferul nu s-a putut materializa, deoarece Blănuță evoluase deja pentru două echipe într-un sezon, iar regulamentul FIFA interzice ca un fotbalist să joace pentru mai mult de două cluburi într-o singură stagiune.

”Câinii” nu au renunțat însă la acest transfer, iar Andrei Nicolescu a mărturisit că mutarea s-ar putea realiza chiar în această perioadă de mercato, în funcție de pretențiile clubului patronat de Igor Surkis.

La amicalul cu Rapid, Vladislav Blănuță a fost surprins cu privirea plecată. Fotbalistul s-a așezat pe un scaun și a așteptat gânditor în timp ce colegii săi se pregăteau să intre pe teren.

Problemele lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev au început după ce fanii grupării ucrainene au descoperit niște postări mai vechi de pe rețelele sociale în care atacantul își arăta susținerea față de Rusia.

Fotbalistul nu a primit prea multe șanse la echipa lui Igor Kostyuk. În 11 meciuri în care Blănuță a intrat ce cele mai multe ori de pe banca de rezerve, atacantul a reușit să marcheze un singur gol.

  • Un milion de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt.
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